Uno sbirro in Appennino stasera su Rai 1 con la seconda puntata: due cadaveri per Benassi

Forte degli ottimi ascolti dell'esordio (4 milioni di spettatori e il 24% di share), stasera su Rai 1 intorno alle 21:30 torna Uno sbirro in Appennino, la fiction con Claudio Bisio e Valentina Lodovini.

Nella seconda puntata, due morti sospette agitano in piccolo commissariato di Muntagò, ma a non dar pace al Vasco Benassi di Claudio Bisio è anche una vita personale da cui riaffiorano continuamente fantasmi.

La trama completa del secondo appuntamento con Uno sbirro in Appennino

Nel borgo medievale de La Scola, il muratore Gianni Cantelli viene trovato impiccato nel campanile. Tutto fa pensare a un suicidio, ma il commissario Benassi non è convinto. Le possibili ragioni dietro la morte di un uomo così apparentemente normale e benvoluto da tutti sono difficili da comprendere.

Proprio quando Benassi si interroga sulla reale natura di quello che sembra un omicidio, l'indagine si apre su una pista fragile, legata alla depressione della vittima e alle ombre della sua vita quotidiana.

Nel frattempo la vita a Muntagò sembra scorrere serena, nonostante Vasco si senta inquieto, forse per i fantasmi del suo passato familiare, forse per una sfera sentimentale confusa ma allo stesso tempo segnata dalla solitudine.

La tranquillità del borgo però è solo apparente. Le tensioni interne alla squadra di polizia iniziano a emergere con forza, incrinando equilibri già precari. Gaetana scopre il coinvolgimento del figlio Macchio in dinamiche sospette legate alla piantagione di Magico, costringendolo a una testimonianza scomoda che alimenta nuovi attriti.

Poi un secondo cadavere viene ritrovato: è quello di Garbuglio, trovato legato a una lapide nel cimitero di Campolo. Se la polizia inizialmente brancola nel buio, l'indagine cambia completamente scala quando si scopre che l'uomo era coinvolto in un traffico di statuette etrusche. Benassi e Amaranta iniziano a scavare tra sospetti sempre più ambigui, interrogando figure al margine della società ma pericolose come Manetta e Scintilla, in un mosaico di indizi sempre più difficile da ricomporre.

Ma è solo quando il commissario collega gli eventi a un caso precedente che l'indagine prende una direzione inattesa. La verità che emerge lo lascia senza certezze, costringendolo a confrontarsi non solo con il colpevole, ma con una scelta morale destinata a lasciare conseguenze profonde.

Quante sono le puntate di Uno sbirro in Appennino

La fiction con Claudio Bisio è composta da 8 episodi che Rai 1 manderà in onda di giovedì, nel corso di 4 prime serate. Salvo cambiamenti nei palinsesti, dunque, la puntata finale dovrebbe andare in onda il 30 aprile.

Sarà possibile seguire Uno sbirro in Appennino il giovedì sera in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda TV oppure on demand. Sulla piattaforma è stata inoltre rilasciata in anteprima la prima puntata, a due giorni dal passaggio in TV.

Al momento Uno sbirro in Appennino non è stata ancora rinnovata per una eventuale seconda stagione.