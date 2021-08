Una storia senza nome, il film con Micaela Ramazzotti e Alessandro Gassmann stasera su Rai1: la trama

Stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda, in prima visione in chiaro, Una storia senza nome, il film di Roberto Andò con Micaela Ramazzotti e Alessandro Gassmann: ecco la trama.

Una storia senza nome è il film proposto, stasera su Rai1 alle 21:25, in prima visione in chiaro. Diretto da Roberto Andò nel 2018, vede Micaela Ramazzotti, Renato Carpentieri, Laura Morante e Alessandro Gassmann come principali interpreti.

Una storia senza nome: Micaela Ramazzotti e Laura Morante in una scena del film

La trama di Una storia senza nome è legata a un fatto realmente accaduto nell'Oratorio di San Lorenzo a Palermo nel 1969: in circostanze misteriose sparì la Natività con i santi Lorenzo e Francesco d'Assisi dipinta da Caravaggio.

La casa di produzione cinematografica del dottor Vitelli (Antonio Catania) ha un nuovo socio, il ricco imprenditore siciliano Spadafora (Gaetano Bruno). Per impressionarlo, Vitelli convoca in ufficio Alessandro Pes (Alessandro Gassmann), sceneggiatore di punta della società.

L'uomo nasconde un segreto: non è lui a scrivere le sceneggiature ma la timida segretaria di Vitelli, Valeria Tramonti (Micaela Ramazzotti). A stravolgere la sua riservata esistenza è l'incontro con Rak (Renato Carpentieri), un anziano e misterioso sconosciuto che sa molte cose...

Presentato fuori concorso alla 75ma Mostra del cinema di Venezia, il film, in occasione del Premio Flaiano, ha vinto per la Miglior regia (Roberto Andò) e la Migliore interpretazione femminile (Micaela Ramazzotti).