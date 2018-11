Noir in Festival 2018: Sulla mia pelle e Dogman in lizza per il Premio Caligari

Al concorso di IULM e Noir in Festival per il cinema italiano, ideato da Gianni Canova in accordo con Giorgio Gosetti, concorrono sei film finalisti scelti a insindacabile giudizio da Gianni Canova e Giorgio Gosetti fra i noir di produzione italiana usciti in sala nel corso dell'anno solare 2018.

I sei film finalisti verranno proiettati fra il 3 e il 5 dicembre a Milano nella Sala dei 146 in via Carlo Bo 7, con introduzione o del regista e/o di alcuni membri del cast.

A scegliere il vincitore sarà una giuria popolare di giovani studenti e di appassionati, guidata da un Presidente affiancato da due critici cinematografici. Dopo una discussione collettiva al termine di ogni proiezione, i membri della giuria potranno esercitare il proprio diritto di voto deponendo la scheda con il loro giudizio nell'urna appositamente predisposta. La graduatoria finale indicherà il vincitore. In caso di parità, il voto del Presidente sarà determinante. Il risultato finale verrà annunciato, alla presenza del premiato, il 6 dicembre al Teatro Sociale di Como, nel corso della serata di apertura della parte comasca del Festival. I titoli finalisti di quest'anno sono:

Ride di Jacopo Rondinelli

lunedì 3 dicembre, ore 17 | introducono il film il regista Jacopo Rondinelli e l'attore Lorenzo Richelmy

Una storia senza nome di Roberto Andò

lunedì 3 dicembre, ore 21 | introduce lo sceneggiatore Angelo Pasquini

La terra dell'abbastanza di Damiano e Fabio D'Innocenzo

martedì 4 dicembre, ore 17 | introduce il film il regista Fabio D'Innocenzo

Sulla mia pelle di Alessio Cremonini

martedì 4 dicembre, ore 21 | introduce il film il regista Alessio Cremonini

Respiri di Alfredo Fiorillo

mercoledì 5 dicembre, ore 17 | introducono il film il regista Alfredo Fiorillo, l'attore Pino Calabrese e la produttrice Angela Prudenzi

Dogman di Matteo Garrone

mercoledì 5 dicembre, ore 21 | introducono il film gli attori protagonisti

Il Premio Caligari è in collaborazione con Istituto Luce - Cinecittà.

Per iscriversi gratuitamente alla giuria è necessario essere maggiorenni e inviare, entro la mezzanotte di giovedì 29 novembre 2018, una mail a reservation@noirfest.com con specificato nome, cognome, mail di riferimento e categoria di appartenenza del giurato tra le seguenti due: 01 - Studente universitario IULM oppure 02 - Studente di altre scuole/università e cittadini appassionati di cinema.

I votanti della giuria popolare potranno partecipare al Contest Premio Caligari e saranno accreditati al Noir in Festival 2018. Il regolamento è consultabile nella sezione "Bandi" del sito www.noirfest.com.

Tutte le proiezioni sono gratuite e aperte a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili.

