Una pallottola spuntata: Seth MacFarlane conferma che il remake è ancora in lavorazione

Nel corso di un'intervista concessa a Collider, Seth MacFarlane ha potuto aggiornare sullo stato del reboot di Una pallottola spuntata, la celebre serie cinematografica con protagonista l'indimenticata Leslie Nielsen.

Mentre è impegnato nella promozione della serie Ted, MacFarlane ha potuto confermare che il progetto è ancora in lavorazione e in fase di sviluppo: "Ci stanno lavorando mentre parliamo", ha confermato MacFarlane. "Akiva Schaffer, che ha scritto la bozza con il suo team, ha fatto un lavoro straordinario ed è in fase di sviluppo. Quindi, è un progetto ancora molto vivo".

All'inizio del 2023, Liam Neeson aveva parlato del progetto, di cui sarebbe stato il protagonista, e ha confermato di essersi avvicinato a MacFarlane per realizzare il film insieme, scherzando sul fatto che sarebbe stata "la fine della loro carriera".

Tuttavia, ciò è avvenuto 12 mesi fa, e a quanto pare i progressi sono stati davvero pochi. Così, MacFarlane è stato in grado di affermare che il film è attivamente in fase di sviluppo, con Akiva Schaffer attualmente autore della sceneggiatura.

Una pallottola spuntata è ampiamente considerata una delle più grandi commedie mai realizzate ed è anche nota per la sua miscela unica di comicità. La serie è piena di situazioni assurde e di comicità slapstick, e l'interpretazione del tenente Frank Drebin da parte di Leslie Nielsen si è rivelata fondamentale. La sua capacità di pronunciare le battute più ridicole con una faccia e un atteggiamento seri ha reso il suo personaggio memorabile.