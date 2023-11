Ted: Peacock svela il trailer e la data d'uscita della nuova serie di Seth MacFarlane

Peacock ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di Ted, la nuova serie da sette episodi con protagonista lo sboccato orsacchiotto creato e doppiato da Seth MacFarlane. La serie fungerà da prequel ai due film arrivati in sala nel 2012 e 2015.

Il primo episodio è descritto come "supersized", mentre gli altri sei sono di 30 minuti ciascuno. Ambientata nel 1993, la serie inizia quando "il momento di fama di Ted l'orso (Seth MacFarlane) è ormai passato", secondo la descrizione ufficiale.

"Ora vive a casa a Framingham, nel Massachusetts, con il suo migliore amico, il sedicenne John Bennett (Max Burkholder), insieme ai genitori di John, Matty e Susan (Scott Grimes e Alanna Ubach) e alla cugina Blaire (Giorgia Whigham). Ted può anche avere una pessima influenza su John, ma in fin dei conti è un amico fedele che è sempre disposto a mettersi in gioco per amicizia".

Seth MacFarlane è sceneggiatore, produttore esecutivo, co-showrunner e regista della serie, oltre che protagonista. Paul Corrigan e Brad Walsh sono anche co-showrunner e produttori esecutivi. Erica Huggins, Alana Kleinman, Jason Clark e Aimee Carlson della Fuzzy Door Productions sono anche produttori esecutivi. La serie è prodotta da UCP, Fuzzy Door e MRC.

La serie Ted debutterà in streaming su Peacock l'11 gennaio 2024.