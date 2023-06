Una famiglia mostruosa stasera su Rai 2, cast e trama del film con Cristiano Caccamo

Stasera su Rai 2, in prima serata, va in onda Una famiglia mostruosa: cast, recensione e trama della commedia con Cristiano Caccamo.

Stasera, 20 giugno, su Rai 2, in prima serata, va in onda Una famiglia mostruosa, commedia diretta da Volfango De Biasi. Il regista ha scritto la sceneggiatura insieme a Tiziana Martini, Filippo Bologna e Alessandro Bencivenni. La colonna sonora è stata composta da Michele Braga. Trama, cast, recensione e trailer del lungometraggio.

Una famiglia mostruosa: Emanuela Rei e Cristiano Cacacmo in una scena del film

Una famiglia mostruosa: Trama

Luna e Adalberto formano una coppia affiatata. Ma, come spesso accade, il colpo di scena può arrivare inaspettato: la ragazza è in attesa di un figlio. Così, entrambi dovranno assumersi le loro responsabilità e compiere quel passo in avanti che renderà la loro unione più salda. C'è un problema: Adalberto non ha mai presentato Luna alla propria famiglia.

E questo sarebbe nulla: genitori e parenti dell'uomo sono dei... mostri. Proprio così: sua madre è una strega, il padre è un vampiro, la nonna è un fantasma, lo zio addirittura un morto vivente e sua sorella, Salma, è un'altra vampira, destinata a rimanere una fanciulla.

All'atteso appuntamento non potranno però mancare dei rappresentanti della famiglia di Luna, ovvero i suoi genitori e il fratello, perfettamente umani ma... non proprio avvezzi a stare composti nella società. Ma la vera questione è: la famiglia mostruosa di Adalberto gradirà che egli intenda unirsi definitivamente a una "semplice" ragazza? E cosa accadrà quando tutti i segreti verranno finalmente alla luce del sole?

Una famiglia mostruosa: Lillo Petrolo e Iliara Spada in una scena

Una famiglia mostruosa: Curiosità

Una famiglia mostruosa è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 25 novembre 2021 da 01 Distribution.

Massimo Ghini nell'intervista a Movieplayer ha detto: "Ho cercato di far parlare il mio personaggio come l'Avvocato Agnelli perché è un personaggio nato tra il 1300 e il 1400 e non può parlare un dialetto".

Una famiglia mostruosa: Massimo Ghini, Paolo Calabresi e Lucia Ocone durante una scena

Una famiglia mostruosa: Interpreti e personaggi

Una famiglia mostruosa: Recensione e trailer

La nostra recensione di Una famiglia mostruosa.