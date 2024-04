Isola dei famosi 2024, Francesco Benigno contro Artur: mostrato il video della squalifica

Vladimir Luxuria e la produzione dell'Isola dei Famosi 2024 hanno deciso di mostrare le immagini che hanno portato alla squalifica di Francesco Benigno che in un primo momento erano state censurate. Nel video trasmesso si vede inizialmente l'attacco verbale dell'attore durante un alterco con Artur, che poi è sfociato in una situazione più grave.

Francesco Benigno, noto per il suo ruolo in Mery per sempre, era stato squalificato dal programma L'Isola dei Famosi attraverso un comunicato ufficiale che parlava di "comportamenti non consoni e vietati." L'attore aveva contestato la sua eliminazione, invitando Vladimir Luxuria a trasmettere il video incriminato.

Il tentativo di aggressione fisica dopo quella verbale

Oggi, Benigno è stato accontentato. Nella clip trasmessa si è vista l'aggressione verbale contro Artur, accusato di non aver il coraggio di parlargli in faccia. I toni si sono pian piano alzati con una serie di insulti da parte di Francesco nei confronti del modello "coglionc.llo, non hai le pall.ne" e "stai sempre attaccato agli altri perché vali meno di una pianta di quest'isola".

Quando Artur ha tentato di allontanarsi da Benigno mettendogli una mano davanti al viso, senza toccarlo, l'attore gli ha messo le mani al collo e poi lo ha minacciato con un tronco.

Alla fine della clip, Vladimir Luxuria ha commentato il video dicendo "Nulla può giustificare cose di questo genere come avvicinarsi con le mani al collo di un altro naufrago o prendere un bastone".

Poi la conduttrice si è rivolta all'attore squalificato: "Sai quanto ti volevo in quest'isola e quanto fossi stata presa dalla storia della tua infanzia. In questi giorni mi hai anche presa in giro sui social. Ora ti dico: cerca di approfondire le ragioni della tua aggressività. Questo farà bene sia a te che alla tua carriera."

Cosa aveva detto Francesco Benigno sulla lite

Subito dopo la squalifica, in un video pubblicato sui social l'attore aveva raccontato la sua versione dei fatti: "Loro sostengono che ci sono immagini forti. Io gliel'ho detto di mandarle in onda, ma ovviamente non ci sono queste immagini, sono delle scuse. Le cose che fanno squalificare sono: bestemmie, ingiurie, frasi omofobe o liti con le mani. Tutto ciò che è verbale e che non sfocia in liti con mani non è squalificabile.".

Sulla lite con Artur aveva raccontato: "Non so cosa monteranno ma non hanno materiale. Vorrei che chiedessero a Daniele di testimoniare e che fosse il pubblico a decidere con un televoto dopo aver visto le immagini"