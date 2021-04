Una donna promettente: il film con Carey Mulligan al cinema dal 29 aprile

Annunciata la data di uscita di Una donna promettente. L'opera prima di Emerald Fennell interpretata da Carey Mulligan e candidata a cinque premi Oscar arriverà nei cinema italiani il 29 aprile distribuito da Universal Pictures Italia.

Una donna promettente racconta la storia di Cassie, ruolo affidato a Carey Mulligan, che lavora come barista e ha abbandonato gli studi in medicina dopo che la migliore amica si è suicidata in seguito a una violenza sessuale. Per vendicarsi, Cassie attira gli uomini con intenzioni non particolarmente pacifiche. Un suo ex compagno di studi, Ryan (Bo Burnham), rientra nella sua vita e sembra aprire le porte a una possibile speranza di guarigione fino a quando nuovi dettagli sulla morte della sua migliore amica fanno infuriare Cassie e la portano a una decisione estrema.

La regista inglese Emerald Fennell ha scritto la sceneggiatura e diretto il lungometraggio in cui recitano anche Laverne Cox, Connie Britton, Clancy Brown, Alison Brie, Jennifer Coolidge, Molly Shannon e Christopher Mintz-Plasse.