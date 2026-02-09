Una battaglia dopo l'altra, The Pitt e The Studio sono i vincitori dei DGA AWARDS 2026

Annunciati i vincitori delle categorie cinematografiche e televisive dei DGA Awards: la battaglia della stagione dei premi è nel clou in vista degli Oscar.

Paul Thomas Anderson eletto regista dell'anno dai DGA Awards 2026 per l'acclamato Una battaglia dopo l'altra. L'evento, che celebra i più straordinari successi registici dell'anno nel cinema e nella televisione, si è svolto a Beverly Hill nella notte tra sabato e domenica (ora italiana) sotto la conduzione del comico Emmy Kumail Nanjiani.

Come da copione, il favorito Anderson ha battuto i rivali Ryan Coogler (I peccatori), Guillermo Del Toro (Frankenstein), Josh Safdie (Marty Supreme) e Chloe Zhao (Hamnet), ipotecando una possibile vittoria agli Oscar 2026.

Nel suo discorso di ringraziamento, Pau Thomas Anderson ha reso omaggio al defunto assistente alla regia Adam Somner, scomparso nel 2024.

I vincitori delle categorie televisive

Sul fronte televisivo, l'acclamata The Pitt ha vinto il premio per la miglior serie drammatica grazie alla regista Amanda Marsalis, che ha diretto l'episodio 6:00 PM. Nella categoria commedia, Seth Rogen ed Evan Goldberg hanno vinto per il loro episodio di The Studio, The Oner, che gli era valso anche un Emmy per la regia lo scorso settembre.

Seth Rogen in una scena di the Studio

Goldberg e Rogen hanno dedicato la vittoria alla defunta star di The Studio, Catherine O'Hara. "Siamo cresciuti in Canada e lei è ed è stata il nostro idolo fin da bambini", ha detto Evan Goldberg. "Ha dimostrato che si può essere un genio assoluto e la persona più gentile del mondo al tempo stesso".

SNL50: The Anniversary Special ha dato il via alle vittorie della serata, con la regista Liz Patrick che si è aggiudicata il premio nella categoria varietà. La regista di Dying for Sex Shannon Murphy ha vinto per la categoria miglior serie limitata o antologica, e Mike Sweeney di Conan O'Brien Must Go's ha ottenuto il premio per la categoria Reality/Quiz and Game.