Catherine O'Hara scherzava sulla sua rara condizione genetica: "Sono un mostro, sì!"

La star di Mamma, ho perso l'aereo e Beetlejuice aveva raccontato, con la sua consueta ironia, la destrocardia della quale soffriva.

Catherine O'Hara, scomparsa il 30 gennaio a 71 anni, aveva raccontato in passato, sfoggiando la sua grande ironia, di soffrire di destrocardia, una rara condizione genetica nella quale gli organi, cuore compreso, si trovano sul lato opposto del corpo.

Anche lo scorso anno, durante un'intervista con il cast di The Studio, l'attrice aveva scherzato con Seth Rogen su questa condizione. La causa della morte non è stata annunciata ma i media hanno parlato di una breve malattia e di difficoltà respiratorie.

La condizione cardiaca di Catherine O'Hara

In passato, l'attrice aveva confermato di avere il cardiac inversus, o destrocardia, condizione che crea un'immagine speculare rispetto alla disposizione degli organi nella maggior parte delle persone: "Sono un mostro, sì!" aveva scherzato O'Hara durante un'intervista del 2021. L'attrice raccontò di aver scoperto questa condizione ondizione mentre si recava controvoglia dal medico con il marito Bo Welch per fare i test della tubercolosi prima che il figlio iniziasse l'asilo: "Amo la medicina occidentale, semplicemente non voglio farne parte".

Catherine O'Hara in una scena di Schitt's Creek

Dopo essersi sottoposta ad un elettrocardiogramma, a Catherine O'Hara era stato detto che il medico voleva fare una radiografia: "Ci chiama nel suo studio e dice: 'Sei la prima persona che incontro!'. Ed è tipo: 'Ok, non so nemmeno il nome, perché non voglio sapere il nome'. Qualcosa cardi-inversa. E poi dexter-cardia-e-qualcosa-inversa. La gente penserà che io sia così ignorante per non saperlo ma in un certo senso non voglio saperlo. Perché prima non lo sapevo".

Il rapporto con la vecchiaia di Catherine O'Hara

In diverse interviste, Catherine O'Hara approfondì anche il discorso legato alla vecchiaia: "Penso all'età, certo, ma per il resto raramente mi guardo allo specchio. Sento che ora le storie sulle persone della mia età di solito riguardano morte, divorzio e malattia. Quindi sono davvero fortunata ad avere intorno a me persone che rispettano l'invecchiamento e che mi offrono nuove esperienze".

Circondata da colleghi che sono ricorse alla chirurgia plastica, Catherine O'Hara affermò di essersi definita un mostro perché non ha è mai intervenuta sul proprio processo di invecchiamento: "Non voglio fare interventi chirurgici e non voglio aghi, a parte quelli dell'agopuntura. Credo che dovremmo abbracciare e rispettare l'età e amarci per questo".