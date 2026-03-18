Madonna impegnata sul set di The Studio 2: ecco le foto della star a Venezia

Madonna è stata immortalata nuovamente sul set di The Studio, la serie Apple TV di cui sta venendo realizzata la stagione 2, dopo che la star della musica aveva confermato il suo coinvolgimento con un post sui social.

I paparazzi hanno infatti realizzato delle foto che la ritraggono mentre si allontana dal suo hotel a Venezia, tenendo in mano un bicchiere di caffè.

L'arrivo di Madonna in Italia

Nella giornata di lunedì Madonna è arrivata a Venezia e, poche ore dopo, è stata avvistata mentre girava del materiale che verrà usato nella comedy di Seth Rogen.

Alcune delle scene della seconda stagione di The Studio che stanno venendo prodotte in Italia sono state realizzate negli spazi dell'Hotel Gritti.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

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Rogen è infatti stato fotografato mentre indossava un completo bianco molto elegante ed era impegnato in alcuni ciak insieme a Bryan Cranston, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders, Michael Keaton e Julia Garner.

Madonna ha confermato la sua presenza nello show condividendo una foto che la ritrae a bordo di un taxi mentre legge il suo copione, protetta dal sole grazie a un cappello di Louis Vuitton.

La star della musica ha recitato per l'ultima volta nel 2002 in occasione del film Travolti dal destino e sarà interessante scoprire in che modo è stata coinvolta nello show targato Apple.

I nuovi ciak per The Studio 2

La curiosità dei fan è aumentata anche grazie alla presenza di Julia Garner sul set. La giovane star è stata infatti scelta per interpretare Madonna in un progetto biografico in fase di sviluppo da alcuni anni che, nonostante numerosi slittamenti e ostacoli, non sembra essere stato ancora abbandonato.

Le riprese di The Studio sono riprese nelle ultime settimane dopo la triste morte di Catherine O'Hara, avvenuta il 30 gennaio all'età di 71 anni. L'attrice, per la sua interpretazione nella prima stagione della comedy, ha conquistato un 2026 Actor Award nella categoria Miglior Interpretazione femminile. Sul palco è quindi salito Seth per accettare il riconoscimento e ricordare con enorme affetto e riconoscenza la collega.