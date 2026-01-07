Le star di Una battaglia dopo l'altra e The Studio tra le nomination ai SAG Awards 2026

Le nomination dei SAG Awards 2026 sono state annunciate e tra gli attori in corsa per ottenere i prestigiosi premi ci sono i protagonisti di film apprezzati come Una battaglia dopo l'altra, ma anche di The Studio, la serie comedy che ha conquistato il pubblico e la critica nel 2025.
Le votazioni si svolgeranno fino al 27 febbraio, mentre la cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta su Netflix l'1 marzo.
La corsa ai premi assegnati dagli attori
I SAG Awards, assegnati in base alle votazioni degli attori iscritti al sindacato, sono composti da 15 categorie, sei dedicate ai progetti cinematografici e nove a quelli televisivi.
A contendersi la statuetta come Miglior Attore ci sono star del calibro di Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Jesse Plemons e Timothée Chalamet.
Tra le attrici, invece, le nominate sono Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Chase Infinity ed Emma Stone.
La lista dei possibili vincitori diramata oggi conferma come in pole position nella corsa per gli Oscar continuano a esserci titoli come Una battaglia dopo l'altra, il film diretto da Paul Thomas Anderson, e I Peccatori di Ryan Coogler, arrivati a quota sette e cinque potenziali premi.
Nel settore televisivo è stata The Studio, la comedy targata Apple TV+ di cui potete leggere la nostra recensione, a conquistare la preferenza dei membri del sindacato, arrivando a ben cinque nomination.
Le nomination dei SAG Awards 2026
A ricevere il premio alla carriera in questa edizione, come già annunciato in precedenza, sarà Harrison Ford.
Ecco tutte le nomination, suddivise nei due settori Cinema e TV.
Cinema
Miglior Cast
- Frankenstein (Netflix)
- Hamnet (Focus Features)
- Marty Supreme (A24)
- Una battaglia dopo l'altra (Warner Bros)
- I Peccatori (Warner Bros)
Miglior Attrice Protagonista
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infinity, Una battaglia dopo l'altra
- Emma Stone, Bugonia
Miglior Attore Protagonista
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, Una battaglia dopo l'altra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, I peccatori
- Jesse Plemons, Bugonia
Miglior Attore Non Protagonista
- Miles Caton, I pecattori
- Benicio Del Toro, Una battaglia dopo l'altra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- Sean Penn, Una battaglia dopo l'altra
Miglior Attrice Non Protagonista
- Odessa A'zion, Marty Supreme
- Ariana Granda, Wicked: For Good
- Amy Madigan, Weapons
- Wunmi Mosaku, I peccatori
- Teyana Taylor, Una battaglia dopo l'altra
Migliore Performance Action di un Ensemble di Stunt
- F1 (Apple Original Films)
- Frankenstein (Netflix)
- Mission: Impossible - The Final Reckoning (Paramount)
- Una battaglia dopo l'altra (Warner Bros)
- I Peccatori (Warner Bros)
Televisione
Migliore Cast
- The Diplomat (Netflix)
- Landman (Paramount+)
- The Pitt (HBO Max)
- Scissione (Apple TV)
- The White Lotus (HBO)
Migliore Attore in una serie drammatica
- Sterling K. Brown, Paradise
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Gary Oldman, Slow Horses
- Noah Wyle, The Pitt
Migliore Attrice in una serie drammatica
- Britt Lower, Scissione
- Parker Posey, The White Lotus
- Keri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Migliore cast in una comedy
- Abbott Elementary (ABC)
- The Bear (FX/Hulu)
- Hacks (HBO Max)
- Only Murders in the Building (Hulu)
- The Studio (Apple TV)
Migliore Attore in una comedy
- Ike Barinholtz, The Studio
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Ted Danson, Inside Man
- Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Only Murders in the Building
Migliore Attrice in una comedy
- Kathryn Hahn, The Studio
- Catherine O'Hara, The Studio
- Jenna Ortega, Mercoledì
- Jean Smart, Hacks
- Kristen Wiig, Palm Royale
Migliore attore in un film tv o miniserie
- Jason Bateman, Black Rabbit
- Owen Cooper, Adolescence
- Stephen Graham, Adolescence
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Matthew Rhys, The Beast In Me
Migliore attrice in un film tv o miniserie
- Claire Danes, The Beast In Me
- Erin Doherty, Adolescence
- Sarah Snook, All Her Fault
- Christine Tremarco, Adolescence
- Michelle Williams, Dying For Sex
Migliore Perferomance Action di un Ensemble di Stunt
- Andor (Disney+)
- Landman (Paramount+)
- The Last of Us (HBO)
- Squid Game (Netflix)
- Stranger Things (Netflix)