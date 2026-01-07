Le star di Una battaglia dopo l'altra e The Studio tra le nomination ai SAG Awards 2026

Le nomination dei SAG Awards 2026 sono state annunciate e tra gli attori in corsa per ottenere i prestigiosi premi ci sono i protagonisti di film apprezzati come Una battaglia dopo l'altra, ma anche di The Studio, la serie comedy che ha conquistato il pubblico e la critica nel 2025.

Le votazioni si svolgeranno fino al 27 febbraio, mentre la cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta su Netflix l'1 marzo.

La corsa ai premi assegnati dagli attori

I SAG Awards, assegnati in base alle votazioni degli attori iscritti al sindacato, sono composti da 15 categorie, sei dedicate ai progetti cinematografici e nove a quelli televisivi.

A contendersi la statuetta come Miglior Attore ci sono star del calibro di Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Jesse Plemons e Timothée Chalamet.

Tra le attrici, invece, le nominate sono Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Chase Infinity ed Emma Stone.

Hamnet: Paul Mescal e Jesse Buckley in una scena

La lista dei possibili vincitori diramata oggi conferma come in pole position nella corsa per gli Oscar continuano a esserci titoli come Una battaglia dopo l'altra, il film diretto da Paul Thomas Anderson, e I Peccatori di Ryan Coogler, arrivati a quota sette e cinque potenziali premi.

Nel settore televisivo è stata The Studio, la comedy targata Apple TV+ di cui potete leggere la nostra recensione, a conquistare la preferenza dei membri del sindacato, arrivando a ben cinque nomination.

Le nomination dei SAG Awards 2026

A ricevere il premio alla carriera in questa edizione, come già annunciato in precedenza, sarà Harrison Ford.

Ecco tutte le nomination, suddivise nei due settori Cinema e TV.

Cinema

Miglior Cast

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features)

Marty Supreme (A24)

Una battaglia dopo l'altra (Warner Bros)

I Peccatori (Warner Bros)

Miglior Attrice Protagonista

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infinity, Una battaglia dopo l'altra

Emma Stone, Bugonia

Miglior Attore Protagonista

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, Una battaglia dopo l'altra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, I peccatori

Jesse Plemons, Bugonia

Miglior Attore Non Protagonista

Miles Caton, I pecattori

Benicio Del Toro, Una battaglia dopo l'altra

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, Una battaglia dopo l'altra

Miglior Attrice Non Protagonista

Odessa A'zion, Marty Supreme

Ariana Granda, Wicked: For Good

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, I peccatori

Teyana Taylor, Una battaglia dopo l'altra

Migliore Performance Action di un Ensemble di Stunt

F1 (Apple Original Films)

Frankenstein (Netflix)

Mission: Impossible - The Final Reckoning (Paramount)

Una battaglia dopo l'altra (Warner Bros)

I Peccatori (Warner Bros)

The Studio: un'immagine dei personaggi principali

Televisione

Migliore Cast

The Diplomat (Netflix)

Landman (Paramount+)

The Pitt (HBO Max)

Scissione (Apple TV)

The White Lotus (HBO)

Migliore Attore in una serie drammatica

Sterling K. Brown, Paradise

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Gary Oldman, Slow Horses

Noah Wyle, The Pitt

Migliore Attrice in una serie drammatica

Britt Lower, Scissione

Parker Posey, The White Lotus

Keri Russell, The Diplomat

Rhea Seehorn, Pluribus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Migliore cast in una comedy

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX/Hulu)

Hacks (HBO Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

The Studio (Apple TV)

Migliore Attore in una comedy

Ike Barinholtz, The Studio

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, Inside Man

Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Only Murders in the Building

Migliore Attrice in una comedy

Kathryn Hahn, The Studio

Catherine O'Hara, The Studio

Jenna Ortega, Mercoledì

Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale

Migliore attore in un film tv o miniserie

Jason Bateman, Black Rabbit

Owen Cooper, Adolescence

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Matthew Rhys, The Beast In Me

Migliore attrice in un film tv o miniserie

Claire Danes, The Beast In Me

Erin Doherty, Adolescence

Sarah Snook, All Her Fault

Christine Tremarco, Adolescence

Michelle Williams, Dying For Sex

Migliore Perferomance Action di un Ensemble di Stunt