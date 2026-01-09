The Pitt 3, Noah Wyle anticipa: "Non ci sarà un salto temporale come nella stagione 2"

Noah Wyle ha condiviso qualche anticipazione sulla stagione 3 della serie The Pitt, il medical drama targato HBO Max che sta conquistando la critica e il pubblico di tutto il mondo.

Il team della serie è infatti già al lavoro sulla stagione 3 che dovrebbe arrivare sugli schermi senza far attendere troppo i propri fan.

Il futuro del medical drama

Le puntate della seconda stagione di The Pitt sono ambientate durante il weekend del 4 luglio e il protagonista ha ora smentito le ipotesi che in futuro si ritorni a proporre sugli schermi delle emergenze legate a qualche festività. Noah Wyle ha dichiarato: "Probabilmente non ci sarà lo stesso approccio. Anche se potremmo non spingerci così lontano nel tempo questa volta: 10 mesi sono stati un lungo salto temporale. Non penso ci sia il bisogno di farlo la prossima volta".

Il protagonista ha quindi commentato l'ipotesi dello showrunner R. Scott Gemmill che, scherzando, aveva condiviso l'idea di una terza stagione di The Pitt ambientata a Halloween: "Fate una domanda a un canadese e vi risponderà, è incredibile. Ha preso questo costume da Krampus che vuole indossare sul set".

Cosa racconta la serie con Wyle

The Pitt, di cui potete leggere la nostra recensione della prima stagione, si svolge in un pronto soccorso di Pittsburgh e ogni capitolo della storia mostra degli eventi che avvengono durante un unico turno, mentre ogni puntata mostra un'ora.

La prima stagione è stata distribuita in Italia tra settembre e novembre 2025 su Sky Atlantic e ha ottenuto 13 nomination ai prestigiosi premi Emmy, vincendo 5 statuette.

Nel cast dello show, creato da R. Scott Gemmill, ci sono inoltre Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez e Sepideh Moafi.