Un tipo imprevedibile 2, Netflix svela il ritorno di Ben Stiller sul set con un teaser

Netflix ha condiviso una nuova anticipazione da Un tipo imprevedibile 2 svelando anche il ritorno sul set di Ben Stiller, che nel film originale interpretava il cattivissimo infermiere Hal.

Lo streamer ha condiviso un video dietro le quinte che mostra anche i golfisti professionisti che faranno un cameo nel prossimo sequel che continuerà la storia del giocatore di hockey non professionista diventato una star del golf con un tiro da 400 yard: il protagonista Happy Gilmore interpretato nuovamente da Adam Sandler.

I camei dei golfisti includono Rory McIlroy, Scottie Scheffler, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas e Will Zalatoris, che si possono vedere mentre palleggiano e si divertono con Sandler e il co-protagonista Christopher McDonald, quest'ultimo di ritorno nel ruolo di Shooter McGavin.

Ritorni a sorpresa nel cast di Un tipo imprevedibile 2

"Sicuramente mi fa tornare in mente molti ricordi del primo film", afferma Scheffler parlando della commedia originale del 1996, che vedeva anche il compianto Carl Weathers nel ruolo dell'allenatore e mentore di Happy, Derick 'Chubbs' Peterson. McIlroy aggiunge: "Ovviamente questa è un'esperienza completamente diversa per me, ma non riesco a credere di farne parte".

Il video si conclude quindi con il cameo di Ben Stiller, che nell'originale interpretava il baffuto e irascibile infermiere Hal: "Ho iniziato a guardare Full Swing, è fantastica", si vede Stiller dire a Thomas, che appare nella docu-serie di Netflix sul PGA Tour.

Adam Sandler e Tim Herlihy, che avevano co-scritto l'originale, hanno anche firmato la sceneggiatura del sequel. Kyle Newacheck (Murder Mystery) ha diretto questo sequel, mentre il regista del primo film, Dennis Dugan, è tornato come produttore esecutivo. Anche i produttori di Un tipo imprevedibile Jack Giarraputo e Robert Simonds hanno prodotto il nuovo film insieme a Sandler.