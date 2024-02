Carl Weathers è morto a 76 anni, era famoso per aver interpretato Apollo Creed nei film di Rocky

L'attore Carl Weathers, famoso per i suoi ruoli in Rocky e The Mandalorian, è morto giovedì 1 febbraio 2024 all'età di 76 anni.

L'attore era famoso per aver avuto il ruolo di Apollo Creed nei primi quattro film di Rocky e per aver recitato in film come The Predator. Recentemente la star aveva fatto parte del cast della serie The Mandalorian.

Il triste annuncio

The Mandalorian 3: Carl Weathers in una scena del quinto episodio

La famiglia ha dichiarato: "Siamo profondamente rattristati nell'annunciare la morte di Carl Weathers; è morto pacificamente nel sonno giovedì 1 febbraio 2024. Carl era un essere umano eccezionale che ha vissuto una vita straordinaria. Attraverso il suo contributo ai film, alla televisione, all'arte e allo sport, ha lasciato un segno indelebile ed è riconosciuto in tutto il mondo e in varie generazioni. Era un amato fratello, padre, nonno, partner e amico".

La carriera dell'attore

L'attore era nato il 14 gennaio 1948 a New Orleans e, nella sua lunga carriera, ha recitato in oltre 75 film e serie tv.

Negli ultimi anni Weathers era apparso in nove episodi della serie The Mandalorian e aveva dato voce a Combat Carl in Toy Story 4, dopo aver interpretato il personaggio nello speciale televisivo Toy Story of Terror, del 2013.

Rocky IV: Carl Weathers in una delle scene più celebri

Carl ha avuto la parte di Apollo Creed nel film del 1976 Rocky, venendo poi coinvolto nei tre sequel distribuiti nelle sale dal 1979 al 1985.

In Rocky IV Apollo veniva ucciso sul ring da Ivan Drago (Dolph Lundgren).

Tra i ruoli più famosi della star anche quello di Derick "Chubbs" Peterson in Happy Gilmore.

Weathers ha recitato anche in Predator, Action Jackson, Little Nicky, Incontri ravvicinati del terzo tipo, Death Hunt e The comebacks. Tra gli show che lo hanno visto impegnato sul set ci sono invece Arrested Development, Street Justice, Colony, The Shield, Chicago Justice, e Brothers.

Carl Weathers, prima di dedicarsi alla recitazione, aveva avuto molte esperienze in campo sportivo, essendo molto attivo come pugile, calciatore, wrestler, ginnasta e facendo parte del team di football alla San Diego University.