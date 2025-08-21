Un tipo imprevedibile 2: l'incredibile budget del film con Adam Sandler stabilisce record storico per Netflix

Dopo l'uscita su Netflix, Un tipo imprevedibile 2 con Adam Sandler continua a far parlare di sé, non solo per i numeri da capogiro in streaming, ma anche per il suo budget. Il film, sequel della celebre commedia sportiva, è riuscito a stabilire un record inaspettato: con una spesa totale di 152,5 milioni di dollari in 64 giorni di produzione, è diventato il progetto cinematografico più costoso mai realizzato nel New Jersey. Una cifra impressionante, che ha portato la media giornaliera a 2,3 milioni di dollari.

A confermare i numeri è stata la New Jersey Motion Picture and Television Commission, che ha sottolineato come la lavorazione di Un tipo imprevedibile 2 abbia coinvolto ben 31 comuni e 9 contee. Le spese hanno riguardato non solo set e location, ma anche l'economia locale: oltre 1,2 milioni di dollari destinati all'alloggio della troupe e circa 6,4 milioni riservati all'ingaggio di comparse.

Secondo Jon M. Crowley, dirigente della commissione, il film dimostra la straordinaria versatilità del territorio: campi da golf, università, aeroporti, spiagge e quartieri residenziali hanno offerto lo scenario perfetto per una produzione di queste dimensioni.

Un successo anche in streaming per Netflix

Il budget record si affianca a un trionfo di pubblico. Al debutto, il film ha registrato 46,7 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni, battendo qualsiasi precedente progetto di Sandler sulla piattaforma. Un risultato che conferma non solo la popolarità dell'attore, ma anche la capacità di Netflix di trasformare un sequel atteso in un evento globale.

Un tipo imprevedibile 2: Adam Sandler in una foto

Oltre al ritorno di Adam Sandler e di Christopher McDonald, nel cast trovano spazio Benny Safdie, Bad Bunny, Travis Kelce, Sunny e Sadie Sandler, Ben Stiller, Maxwell Jacob Friedman, Ethan Cutkosky, Philip Fine Schneider e Conor Sherry. Una squadra eterogenea che ha contribuito a rendere il progetto ancora più ambizioso.

Con questo primato, il New Jersey si consolida come nuova frontiera per le grandi produzioni americane. Grazie alla varietà delle location e agli incentivi locali, lo Stato punta ad attrarre sempre più film di alto profilo. E se il successo di Un tipo imprevedibile 2 è un segnale, non è difficile immaginare che nei prossimi anni il Garden State diventerà una delle mete più richieste dall'industria cinematografica.