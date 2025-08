Un tipo imprevedibile 2: Adam Sandler conquista ancora Netflix con il sequel cult più atteso dell’anno

Dopo quasi trent'anni dall'uscita del primo film, Un tipo imprevedibile 2 con Adam Sandler è finalmente disponibile su Netflix, dove ha immediatamente conquistato il primo posto tra i titoli più visti.

Il film, sequel diretto della commedia cult del 1996, riporta sullo schermo non solo Sandler ma anche molte delle star originali, come Julie Bowen, Ben Stiller e Christopher McDonald, regalando ai fan un ritorno all'umorismo surreale e affettuosamente nostalgico della pellicola originale.

Il sequel domina la Top 10 di Netflix a pochi giorni dal debutto

Secondo i dati forniti da FlixPatrol, il film ha debuttato al primo posto nella classifica statunitense di Netflix il 1° agosto e mantiene la sua posizione anche a livello globale. L'uscita, avvenuta lo scorso 25 luglio, ha attirato immediatamente milioni di spettatori. A dimostrazione dell'interesse generato, anche il film originale Un tipo imprevedibile è tornato in Top 10, posizionandosi al terzo posto, mentre altri tre titoli con Sandler - tra cui Hotel Transylvania 3 e i due Un weekend da bamboccioni - occupano posizioni nella classifica.

Un tipo imprevedibile 2: Adam Sandler in una foto

Nei primi giorni di disponibilità su Netflix, il film ha totalizzato oltre 46,7 milioni di visualizzazioni e 91,9 milioni di ore di visione, diventando il film più visto al mondo sulla piattaforma. È salito al primo posto in 47 paesi, inclusi gli Stati Uniti, confermando il carisma internazionale di Sandler. La storia è ambientata quasi trent'anni dopo il primo capitolo, con Happy Gilmore che torna a gareggiare per aiutare la figlia a pagare gli studi di danza.

Adam Sandler parla del ritorno di Julie Bowen nel ruolo originale

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Sandler ha commentato con emozione il ritorno di Julie Bowen nei panni di Virginia Venit, la compagna di Happy Gilmore. L'attore ha spiegato che il personaggio, ora defunto nella storia, ha un ruolo importante nel mostrare la vulnerabilità e la profondità emotiva di Happy. "Non c'è dolore più grande della perdita di una persona amata", ha affermato Sandler. "Volevamo che il pubblico sentisse quanto Happy fosse legato a lei".

Un tipo imprevedibile 2: Adam Sandler in una sequenza

Intanto, l'attore è già pronto a tornare sul set per il suo prossimo progetto in collaborazione con Netflix: si tratta del film Jay Kelly, diretto da Noah Baumbach. Nel cast anche George Clooney, Laura Dern, Patrick Wilson e Riley Keough. Il film, una commedia drammatica, sarà distribuito nelle sale in edizione limitata a partire dal 14 novembre, per poi arrivare su Netflix il 5 dicembre. Si preannuncia un nuovo successo nella longeva collaborazione tra Sandler e la piattaforma, iniziata oltre dieci anni fa.