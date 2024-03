Un tipo imprevedibile 2: Adam Sandler sarà di nuovo Happy Gilmore nel sequel

Adam Sandler starebbe lavorando a un sequel del suo film di successo del 1995 Happy Gilmore, in Italia uscito col titolo di Un tipo imprevedibile.

La notizia è stata confermata da Christopher McDonald, che nel film originale interpretava Shooter McGavin. In un'intervista, McDonald ha dichiarato: "Ho visto Adam circa due settimane fa e mi ha detto: 'McDonald, ti piacerà'. Io ho detto: 'Cosa?' Lui mi ha risposto: 'Che ne dici di questo', [e] mi ha mostrato la prima bozza di Happy Gilmore 2".

"Forse dovreste tagliarlo (da questo audio) perché non voglio apparire come un bugiardo, ma me l'ha mostrato e ho pensato: 'Beh, sarebbe fantastico'. Quindi è in lavorazione. I fan lo vogliono, dannazione".

È la prima volta che si sente parlare di un sequel di Un tipo imprevedibile in fase di sviluppo. Purtroppo, il compianto Bob Barker non riprenderà il suo ruolo nel sequel, ma avremo sempre l'iconica scazzottata di Sandler e Barker da rivedere su YouTube ("Il prezzo è sbagliato, stronzo!"), così come non sarà della partita nemmeno il compianto Carl Weathers, che nell'originale era il mentore del protagonista, Chubbs Peterson.

Il film cult del 1995

Nel film del 1995, Sandler interpreta un giocatore di hockey fallito che trova un successo inaspettato nel golf professionistico. Il film guadagnò solo 38 milioni di dollari al botteghino, ma finì per essere un grande successo in home video ed è ora considerato da molti come il ruolo più significativo di Sandler.

Un tipo imprevedibile faceva parte della tripletta di grande successo di Sandler degli anni '90, che comprendeva anche Billy Madison e Prima o poi me lo sposo. Per quanto questi film possano essere divertenti, i trionfi artistici di Sandler sono arrivati come attore drammatico in film acclamati dalla critica come Diamanti grezzi, Ubriaco d'amore e The Meyerowitz Stories.

Sandler è reduce dall'uscita di Spaceman su Netflix. Proprio grazie al suo accordo di esclusiva con il colosso dello streaming, Sandler è stato l'attore più pagato di Hollywood nel 2023. Non è chiaro se ci sia la stessa Netflix dietro lo sviluppo del sequel di Un tipo imprevedibile.