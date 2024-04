Un tipo imprevedibile, Adam Sandler conferma il sequel? Drew Barrymore aggiorna i fan

Qualche tempo fa l'attore Christopher McDonald aveva accennato ad un sequel in lavorazione di Un tipo imprevedibile, commedia del 1996 con protagonista Adam Sandler. McDonald partecipò al film nel ruolo di Shooter McGavin.

Curiosa di avere una conferma sul progetto, Drew Barrymore ha dichiarato di aver contattato l'amico Adam Sandler per chiedere delucidazioni sull'argomento:"Ne ho bisogno. L'altra sera sono rimasta sveglia con mia figlia guardando Billy Madison. Poi ho mandato un video a Sandler e lui mi ha risposto con un altro video, e sto aspettando di vedere se conferma riguardo alla sceneggiatura di Un tipo imprevedibile 2 perché Christopher McDonald, l'attore che interpretava il cattivo Shooter McGavin, sostiene che Adam gli abbia recentemente mostrato una copia della prima bozza del sequel di Un tipo imprevedibile" ha dichiarato l'attrice a Drew's News.

Sequel in arrivo?

Successivamente, Drew Barrymore ha osservato il telefono e ha affermato:"Ho una notizia dell'ultima ora. Dirò solo questo dalla mia fonte: è in lavorazione... quindi c'è una lavorazione e quella lavorazione è in corso".

Un tipo imprevedibile racconta la storia di un ex giocatore di hockey su ghiaccio senza successo (Sandler), che scopre di avere talento per il golf e partecipa ad un torneo per raccogliere denaro e salvare la casa di sua nonna. Nel cast anche Carl Weathers, Julie Bowen e Ben Stiller.