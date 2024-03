Hollywood: Adam Sandler e Margot Robbie i più pagati nel 2023, ma la differenza è enorme

Adam Sandler e Margot Robbie sono stati gli attori più pagati del 2023 a Hollywood, ma la differenza tra quanto percepito da uno rispetto all'altra è ancora considerevole.

Forbes ha pubblicato una lista degli attori più pagati l'anno scorso e la loro classifica basata sui numeri è interessante per diversi motivi. Per cominciare, Sandler è in cima alla classifca, avendo incassato 73 milioni di dollari in totale.

Adam Sandler e Netflix

Se vi state chiedendo come sia possibile, la risposta è piuttosto semplice: Netflix. L'anno scorso sono stati distribuiti ben quattro film con Sandler sulla piattaforma digitale, tutti rivelatisi grandi successi di visualizzazioni: Murder Mystery 2, Non sei invitata al mio Bat Mitzvah, Leo e Spaceman. Quest'ultimo, di cui potete leggere la nostra recensione, è uscito quest'anno, ma Sandler era già stato pagato quindi è incluso nella lista del 2023.

Netflix e Adam Sandler sono in affari da anni ormai avendo un accordo esclusivo per produrre una tonnellata di film e sicuramente sta rispettando la sua parte dell'accordo. In cambio, viene pagato profumatamente.

Margot Robbie e Barbie

Margot Robbie, la più pagata tra le attrici nel 2023, ha percepito in totale 59 milioni di dollari, la maggior parte dei quali derivanti dal grande successo al box-office di Barbie, di cui è anche produttrice. Robbie ha avuto anche un piccolo cameo in Asteroid City, ma quest'ultimo non avrà sicuramente influito più di tanto.

La differenza con quanto percepito da Sandler è di circa 14 milioni di dollari, ma i film in cui ha recitato la Robbie sono usciti tutti nelle sale e non in streaming. Un segno che probabilmente l'accordo di Sandler è molto più vantaggioso in questo delicato momento storico.

Il resto della lista non è poi così sorprendente, dato che comprende molti grandi nomi, tra cui Tom Cruise (45 milioni di dollari), Ryan Gosling (43 milioni di dollari), Matt Damon (43 milioni di dollari), Jennifer Aniston (42 milioni di dollari), Leonardo DiCaprio (41 milioni di dollari), Jason Statham (41 milioni di dollari), Ben Affleck (38 milioni di dollari) e Denzel Washington (24 milioni di dollari).