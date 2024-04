Adam Sandler ricorda Joe Flaherty: 'Il tipo più gentile che potessi conoscere'

Adam Sandler ha condiviso pubblicamente un ricordo dell'amico e collega Joe Flaherty, scomparso all'età di 82 anni, con un messaggio su Instagram.

Flaherty e Sandler hanno recitato insieme nel 1996, nel film Un tipo imprevedibile, diretto da Dennis Dugan:"Oh, Dio. Ho adorato Joe crescendo. Faceva sempre ridere me e mio fratello. Count Floyd, Guy Caballero. Qualsiasi imitazione facesse. Ha brillato nel ruolo di guardia di frontiera in Stripes - Un plotone di svitati. Non poteva esserci nulla di più divertente nell'averlo a prendermi in giro sul campo da golf". Sandler ha dichiarato che Flaherty era 'il tipo più gentile che potessi conoscere', oltre a definirlo un genio della comicità, e un 'vero tesoro'.

Il ricordo della figlia

Gudrun Flaherty, figlia di Joe, aveva annunciato martedì la scomparsa del padre:"Dopo una breve malattia ci ha lasciati ieri e da allora ho faticato a venire a patti con questa immensa perdita. Papà era un uomo straordinario, noto per il suo cuore senza limiti, e una passione incondizionata per i film degli anni '40 e '50".

Una foto di Joe Flaherty

Joe Flaherty era molto conosciuto per il ruolo di Harold Weir in Freaks and Geeks e nella parte del corriere della Western Union in Ritorno al futuro - Parte II, secondo capitolo della saga cinematografica anni '80 di Robert Zemeckis.