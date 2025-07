Un tipo imprevedibile 2 sbanca Netflix, miglior debutto di sempre per un film americano

Un tipo imprevedibile 2 ha debuttato con numeri da record su Netflix, piazzandosi subito al primo posto nella classifica dei 10 film in lingua inglese più visti su Netflix.

Anche in Italia, il film con Adam Sandler si è subito posizionato in testa nella classifica dei 10 lungometraggi più visti sulla piattaforma, conquistando il pubblico nostrano.

Un tipo imprevedibile 2 conquista gli spettatori di Netflix in pochi giorni

Il sequel è stato lanciato sulla piattaforma il 25 luglio e nella prima settimana di disponibilità su Netflix ha totalizzato 46,7 milioni di visualizzazioni soltanto negli USA.

Christopher McDonald e Adam Sandler in una scena di Un tipo imprevedibile 2

Si tratta del miglior debutto di sempre negli Stati Uniti per un film su Netflix, nonché del miglior esordio nella carriera di Sandler, nonostante quest'ultimo abbia recitato in parecchi film Netflix di successo come Murder Mystery, Hubie Halloween e The Week Of.

La rinnovata attenzione del pubblico a Un tipo imprevedibile

Grazie al successo del sequel, anche il primo film, uscito nel 1996, è tornato in auge tra il pubblico sulla piattaforma. Il primo capitolo raccontava la storia del protagonista Happy Gilmore, aspirante giocatore di hockey con problemi nella gestione della rabbia, che diventava una star del golf grazie ai suoi comportamenti eccentrici.

In Un tipo imprevedibile 2, Happy Gilmore si ritira dallo sport e si rifugia nell'alcol dopo un tragico incidente sul campo. Ritrova l'ispirazione per giocare di nuovo a golf per cercare di pagare la costosissima scuola di danza classica della figlia a Parigi.

Il cast ritrova Christopher McDonald nel ruolo del golfista professionista Shooter McGavin, al fianco di Benny Safdie, Bad Bunny, Travis Kelce e il resto della famiglia Sandler: la moglie Jackie e le figlie Sunny e Sadie. Il film è pieno di cameo, tra cui quelli dei campioni di golf Rory McIlroy e Scottie Scheffler, del conduttore Sean Evans e dello chef Guy Fieri.