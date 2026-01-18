Un Posto al Sole, anticipzioni 19 gennaio: Vinicio torna a Napoli, Alberto incontra Anna

Nuova settimana con Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda su Rai Tre dal lunedì al venerdì. La settimana scorsa è stata teatro di grandi colpi di scena, conclusi con l'arresto di Gennaro Gagliotti. Nell' episodio di lunedì 19 gennaio Vinicio tornerà a Napoli, mentre Alberto incontrerà una ragazza misteriosa.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Negli episodi precedenti

Gennaro Gagliotti

Quando Antonietta ha denunciato Gennaro Gagliotti nel programma radiofonico di Michele Saviani, la vendetta del marito è stata terribile. Dopo aver provato a convincere Antonietta a smentire le sue stesse parole, Gennaro l'ha quasi uccisa ed è scappato, lasciando la donna in una pozza di sangue. Dopo essere scappato, alla fine è stato arrestato nelle campagne dell'agro aversano con l'accusa di tentato omicidio.

Intanto, mentre Antonietta si riprende in ospedale, Marina e Roberto Ferri si sono finalmente liberati dell'incubo Gagliotti. A Palazzo Palladini, dove tutti sono scossi dagli ultimi eventi, Ornella e Raffaele sono sempre più distanti

Anticipazioni 18 gennaio: Vinicio torna a Napoli, Alberto incontra Anna

Roberto Ferri

Ornella è partita sola per il viaggio in Spagna, né ha voluto che Raffaele la accompagnasse in aeroporto. Per questo motivo, durante la sua assenza, Raffaele inizia a temere che la distanza che è subentrata tra loro possa diventare irrecuperabile.

Intanto Roberto e Marina programmano le prossime mosse per il futuro dei Cantieri. Da Londra invece, arriva Vinicio: il ragazzo infatti, saputo quanto accaduto a Napoli, non ne è certo rimasto indifferente. Costretto dagli eventi perciò, fa rientro in città accompagnato da Elena, la quale comunicherà alla madre un'inaspettata decisione.

Alberto

Intanto, complice un passaggio sotto la pioggia, Alberto interagisce con Anna, una ragazza che frequenta il centro di Gianluca e che aveva già incrociato poco prima, quando si era recato al centro per avere informazioni. Il ragazzo però, appena saputo che Alberto ha chiesto informazioni sul suo conto, ne sarà molto infastidito.