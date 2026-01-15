Un Posto al Sole, anticipazioni 16 gennaio: la rivincita di Roberto e Marina su Gennaro

Nuovo appuntamento domani su Rai Tre con la soap più longeva della nostra tv, che quest'anno festeggerà i trent'anni con una serie di episodi speciali in cui sarà protagonista Whoopi Goldberg. L'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Nell' episodio di venerdì 16 gennaio Gennaro Gagliotti è alle strette: sembra che il momento di regolare i propri conti con la giustizia, stavolta sarà inevitabile.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Dopo essersi salvato per l'ennesima volta, Antonietta ha smascherato Gennaro intervenendo nel programma di Michele Saviani a Radio Golfo: il marito è ora spalle al muro, difficilmente riuscirà a scamparla davanti alle parole di Antonietta. Marina e Roberto intanto, pregustano già il momento della loro rivincita, ma Gennaro farà di tutto per non finire in carcere. La reazione contro Antonietta sarà durissima, Gagliotti è su tutte le furi.

Intanto Alberto Palladini sta cercando di aiutare il figlio nel suo percorso di terapia, ma preso dalla foga di riuscirci, non riesce ad instaurare con Gianluca un rapporto sereno.

Anticipazioni 16 gennaio: la rivincita di Roberto e Marina su Gennaro

Raffaele

Da quando ha comunicato a Ornella che non sarebbe più andato in pensione, il rapporto tra Raffaele e Ornella è entrato in crisi: tra i due si è creata una grande distanza, dovuta alla delusione della donna dopo i programmi andati in fumo. Raffaele soffre sempre di più questa distanza, e cercherà di chiarire le cose per ritrovare l'equilibrio perso.

Intanto Ferri e Marina possono ritenersi soddisfatti: dopo le parole di Antonietta in radio, è solo questione di tempo prima che Gennaro Gagliotti paghi per i suoi crimini.

Alberto infine, vuole stare vicino al figlio: deciso a capire in cosa consista la terapia seguita da Gianluca, l'avvocato si imbatterà in un personaggio che rimescolerà le carte in tavola.