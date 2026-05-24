Un Posto al Sole anticipazioni 25 maggio: Rossella in crisi dopo il confronto con Alberto

Nuova settimana per Un Posto al Sole su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì con una nuova puntata. Nell' episodio di lunedì 25 maggio troveremo Rossella alle prese con un dilemma etico, dato che ora che ha scoperto della storia tra Alberto e Anna, il suo pensiero è tutto per Gianluca. E a proposito di relazioni complicate tra padri e figli, anche tra Manuela e Maurizio il rapporto prosegue tutt'altro che sereno. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio.

Dov'eravamo rimasti

Rossella

Alberto è sempre più coinvolto nel rapporto con Anna, ma si sente molto in colpa nei confronti di Gianluca; ha così voluto parlare con Rossella che, però, gli ha detto di non volere essere messa in mezzo.

Serena, preoccupata per Manuela e turbata dopo il confronto con Monica, ha confidato i suoi timori a Filippo. Nel frattempo, uno scherzo organizzato da Damiano e Manuel ai danni di Rosa è finito male dato che, complice lo stress della Picariello, ha provocato una reazione peggiore del previsto.

Anticipazioni 25 maggio: Rossella in crisi dopo il confronto con Alberto

Alberto

Dopo il confronto con Alberto, Rossella sa del triangolo amoroso e della storia tra l'avvocato Palladini e Anna, di cui però è innamorato anche Gianluca. Ora che sa tutta la verità, Rossella è in crisi e non sa come comportarsi con il suo amico: per quanto vorrebbe starne fuori infatti, non può fare a meno di pensare a Gianluca. Dirgli tutto, oppure tenere il segreto? Di certo, spetterebbe al padre spiegargli cosa sta succedendo, ma Rossella rimane comunque combattuta sul da farsi. Alberto intanto, spinto dall'amore per Anna, finirà per prendere una drastica decisione.

Nel frattempo Manuela riceverà una notizia da Maurizio che per la ragazza sarà un'ulteriore delusione. Guido e Mariella infine, verranno incastrati da Bice in una cena a quattro con Massaro.