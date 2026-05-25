Un Posto al Sole, anticipazioni 26 maggio: Manuela e Micaela litigano a causa di Maurizio

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Nell' episodio di martedì 26 maggio Anna farà una scelta che ribalterà il rapporto della coppia, proprio mentre Rossella continua ad essere combattuta riguardo Gianluca.

Tempesta in arrivo invece per Samuel, che si ritroverà in mezzo al litigio tra le gemelle Cirillo. Quella tra le due sorelle però, non è una semplice scaramuccia: le due infatti, stanno litigando per motivi. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Rossella scopre la verità sul rapporto tra Alberto e Anna e si trova combattuta: non sa se rivelare tutto a Gianluca, innamorato della ragazza, oppure mantenere il segreto, convinta che dovrebbe essere Alberto a parlare con lui. Intanto Alberto, spinto dai sentimenti per Anna, prende una decisione drastica. Nel frattempo Manuela riceve da Maurizio una notizia che la delude, mentre Guido e Mariella vengono messi in difficoltà da Bice, che li coinvolge in una cena a quattro con Massaro.

Anticipazioni 26 maggio

Manuela

Rossella non ha ancora capito come comportarsi con Gianluca, ma intanto Anna prende una decisione inaspettata che cambia completamente il suo rapporto con Alberto.

Le gemelle invece si scontrano a causa di Maurizio, che Manuela ha avvicinato mentre Micaela ha preferito tenere le distanze. E quando Micaela e Manuela sono l'una contro l'altra, il finale è già scritto: solo una persona può finire per pagarne le spese, il povero Samuel.

Guido e Mariella infine, insieme in una serata con Bice e Massaro, si ritrovano a prendere parte a un'uscita più alcolica del previsto, ma sottovalutano l'istinto da segugio di Cotugno che, com'era da aspettarsi, complica ulteriormente l'uscita dei quattro.