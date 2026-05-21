Un Posto al Sole, anticipazioni 22 maggio: Serena preoccupata per Manuela, Rosa nervosa con Damiano

Serena in pensiero per Manuela e Rosa con i nervi a fior di pelle: è quello che vedremo nel nuovo episodio di _Un Posto al Sole_, la soap di Rai Tre in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di venerdì 22 maggio**, oltre Serena e Rosa, ritroveremo anche Alberto Palladini e la sua storia d'amore con Anna: la loro relazione va avanti in segreto, ma per l'avvocato si tratta ormai di una storia da cui non riesce ad uscire. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Alberto soccorre Anna dopo aver scoperto che la ragazza è in pericolo e la porta in ospedale, ma il gesto rischia di far emergere la loro relazione segreta. Intanto Serena, preoccupata per la nuova scomparsa di Maurizio e sentendosi responsabile verso Manuela, decide di affrontare Monica per conoscere la verità sul passato dell'uomo. Nel frattempo Rosa ritrova Pino e tra i due sembra riaffiorare una certa complicità, facendo ricordare a Rosa il periodo in cui erano insieme.

Anticipazioni 22 maggio: Serena preoccupata per Manuela, Rosa nervosa con Damiano

Rosa

Dopo averla salvata, Alberto si ritrova sempre più coinvolto nella complicata relazione con Anna, in cui ormai è completamente invischiato. Intanto Rossella, amica e confidente di Gianluca, dovrà affrontare un dilemma etico.

Veniamo ora a Serena che, ora che Maurizio si è allontanato da Manuela, si sente in colpa nei confronti della sorella. La ragazza si è confrontata con Monica per saperne di più riguardo la sua relazione col padre delle gemelle; frustrata dalla loro conversazione Serena confida a Filippo di essere preoccupata per Manuela.

Intanto Damiano e Manuel si accordano per uno scherzo ai danni di Rosa: purtroppo per loro però, complice lo scooter che non parte e i troppi pensieri della Picariello, la reazione sarà più negativa di quanto i due potessero immaginare.