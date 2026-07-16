Un Posto al Sole, anticipazioni: Gianluca e Alberto in crisi dopo la rivelazione su Anna

Gianluca non ha dovuto aspettare che fosse Alberto a confessargli della storia tra lui ed Anna; ora il ragazzo è sconvolto, e la relazione tra il padre e Anna rischia di mettere di nuovo a repentaglio il rapporto padre-figlio ricostruito a fatica dopo anni di lontananza. Nell' episodio di venerdì 17 luglio di Un Posto al Sole infatti, Alberto ne sentirà già le prime conseguenze.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Niko

Positivamente colpiti dallo psicologo suggerito da Serena e Filippo, Niko e Manuela devono ora trovare il modo di convincere Jimmy a iniziare il percorso. Ornella nega a Viola di provare qualcosa per Vanni, ma un messaggio dell'uomo rischia di incrinare le sue certezze.

Intanto Alberto e Anna hanno deciso di dire tutta la verità a Gianluca, chiedendo l'aiuto di Giulia e Luca. Purtroppo per loro però, Gianluca è venuto a sapere della loro storia prima che i due potessero parlargliene: il ragazzo infatti, che pure in passato era stato sul punto di scoprirli, stavolta li ha davvero visti insieme.

Anticipazioni 17 luglio: Gianluca e Alberto in crisi dopo la rivelazione su Anna

Alberto

Niko e Manuela convincono Jimmy a fissare un appuntamento con lo psicologo, ma lui ancora tutt'altro che convinto, prende un'iniziativa che rischia di mandare tutto all'aria.

Ma il vero dramma è quello di Gianluca che, dopo aver sorpreso il padre insieme alla ragazza di cui è innamorato, rischia di ricadere nell'alcol: Rossella e Nunzio lo hanno già fermato, ma ora il giovane Palladini dovrà provare a fare i conti con la realtà, e cioè la relazione tra Anna e Alberto. L'avvocato Palladini intanto, seguendo il consiglio di Giulia, decide di non forzare il confronto con il figlio e di rispettarne i tempi.

Rossella e Nunzio, pur preoccupati per l'amico, partono per la Calabria: la dottoressa infatti, dovrà partecipare a un congresso che potrebbe rappresentare un momento di svolta per la sua carriera.