Un Posto al Sole, anticipazioni 4 agosto: Clara inizia a sospettare di Eduardo

Si avvicina alla pausa estiva, Un Posto al Sole. La soap infatti, si fermerà venerdì 7 agosto e tornerà lunedì 24, lasciando i telespettatori con alcuni risvolti molto importanti per i protagonisti: da un lato la malattia di Luca che torna a gettare i suoi cari nel panico, dall'altro Clara che inizia a porsi domande su Rosa ed Eduardo.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nell' episodio di mercoledì 4 agosto; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Rossella e Nunzio si preparano a rientrare a Napoli dopo il congresso, mentre Luca affronta un nuovo momento difficile legato alla malattia. Anna tenterà di riavvicinarsi a Gianluca con un confronto sincero, mentre Alberto dovrà spiegare a Federico non solo che il fratello non partirà con loro per le vacanze, ma anche il motivo dietro questa inattesa notizia. Intanto Massaro, divorato dalla gelosia per Bice, vorrà affrontare Cotugno, ma Guido proverà a fermarlo.

Anticipazioni 4 agosto: Clara inizia a sospettare di Eduardo

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Manuel vuole trascorrere del tempo con lo zio Eduardo e la sua famiglia, ma è da qualche tempo che Rosa trova scuse; a questo punto però, Clara inizia a sospettare che dietro la riluttanza di Rosa ad accontentare il figlio si nasconda un motivo serio, un motivo molto più serio di quanto lei stessa immagini. Clara dunque inizia a chiedersi cosa possa essere successo, e per la prima volta potrebbe dubitare anche di Sabbiese. Nel frattempo l'aggravarsi delle condizioni di Luca getta tutti nella preoccupazione e mette a dura prova Giulia.

Intanto Rossella è sempre più tormentata dai sensi di colpa per aver mentito a Gianluca, mentre Niko, felice che Jimmy si sia divertito durante le vacanze, si interroga se parlargli o meno del percorso di psicoterapia che lo attende a settembre.