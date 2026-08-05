Un Posto al Sole, anticipazioni 6 agosto: Clara scopre la verità su Eduardo

Rosa e Damiano hanno mantenuto a lungo il segreto su Eduardo, i suoi tradimenti con Stella e il suo ritorno al crimine: ma ora Clara sta iniziando a trovare sospetto il comportamento dell'amica, che sta tenendo lontano il figlio dallo zio. Cosa sta succedendo? Nell' episodio di giovedì 6 agosto dunque, dopo aver iniziato ad interrogarsi su Rosa, Clara scoprirà qualcosa di molto doloroso che sarà un punto di svolta per le vicende della famiglia. Vediamo perciò più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata, la penultima prima della pausa estiva. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì; la soap si fermerà dal 7 al 24 agosto.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Eduardo

Clara inizia a sospettare che Rosa le stia nascondendo un grave segreto su Eduardo, dato che fa di tutto per tenere lontano Manuel da Sabbiese: è chiaro che la Picarello e Damiano stanno nascondendo qualcosa.

Intanto, le condizioni di Luca peggiorano, facendo crescere la preoccupazione di tutti e mettendo a dura prova Giulia.

Rossella infine, è tormentata dai sensi di colpa per aver mentito a Gianluca, mentre Niko riflette su come parlare a Jimmy del percorso di psicoterapia che inizierà a settembre.

Anticipazioni 6 agosto: Clara scopre la verità su Eduardo

Giulia Poggi

Dopo aver intuito che Rosa le sta nascondendo la verità su Eduardo, Clara decide di andare fino in fondo per scoprire cosa stia accadendo, ma la realtà si rivelerà molto più dolorosa del previsto, facendole crollare il mondo addosso.

Intanto, nonostante il tentativo di Giulia di riportare la calma, le incomprensioni tra Diego e Ida tornano a galla: la crisi della coppia non accenna a finire.

Veniamo infine a Bice: la donna si gode le attenzioni di due pretendenti, mentre arriva finalmente il momento dell'attesissimo duello tra Massaro e il barone Cotugno. Chi avrà la meglio?