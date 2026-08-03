House of the Dragon 3, la "resurrezione" inattesa stravolge la trama del penultimo episodio

I draghi sono protagonisti del settimo episodio (il penultimo) della serie HBO. Uno in particolare torna in scena a sorpresa e la sua resurrezione è fondamentale per la trama e le dinamiche della guerra tra Targaryen.

La morte a Westeros è sempre stata molto centrale, ma non sempre è definitiva come nella realtà. Lo sanno bene i fan de Il Trono di Spade, che ancora si devono riprendere dalla fine impietosa di alcuni personaggi principali - su tutti Ned Stark - o da episodi scioccanti come quello delle Nozze Rosse.

Di scontri brutali si è perso il conto, ma la narrazione ha saputo anche ribaltare la situazione più volte, riportando in scena personaggi che sembravano ormai fuori dai giochi. Jon Snow, accoltellato a morte dai suoi confratelli dei Guardiani della Notte, ad esempio. Ora la terza stagione di House of the Dragon ha imboccato quella stessa strada resuscitando un drago che cambia le dinamiche della guerra, preparando così il terreno per la fase conclusiva della Danza dei Draghi.

L'articolo contiene spoiler sull'ultimo episodio di House of the Dragon 3.

House of the Dragon 3, l'amato drago torna al padrone

I draghi di House of the Dragon

Stiamo parlando di Sunfyre, il drago di Aegon II che ci aveva fatto scendere qualche lacrima un paio di puntate fa, quando il suo padrone lo aveva ritrovato morto a Riposo del Corvo. Anzi, non proprio morto, vista la novità del penultimo episodio uscito stanotte. Ma facciamo un passo indietro.

Il drago era scomparso dopo la battaglia tra Aegon e Aemond nella seconda stagione. Durante lo scontro, Aemond aveva ordinato a Vhagar di colpire il fratello, lasciando il re gravemente ferito e Sunfyre apparentemente senza vita. L'assenza di Aegon aveva poi favorito l'ingresso di Rhaenyra ad Approdo del Re e la sua conquista del Trono di Spade.

Da quel momento i due fratelli hanno seguito strade diverse. Aemond si è rifugiato ad Harrenhal insieme ad Alys Rivers mentre Aegon ha attraversato Westeros insieme a Larys Strong, tentando di sfuggire ai suoi nemici.

Durante il viaggio, il sovrano aveva ritrovato il corpo immobile di Sunfyre. I contadini della zona arrivavano persino a chiedere denaro ai curiosi che volevano toccarlo, convinti che la creatura fosse morta. Aegon, al contrario, aveva continuato a sostenere che il drago respirasse ancora.

Aegon Targaryen

La sua intuizione trova conferma nel settimo episodio, quando insieme a Tyland Lannister attende l'arrivo dell'esercito dei Mooton. Aegon si prepara a morire e affronta i soldati dichiarando la propria identità con la spada in mano. A terrorizzare gli avversari, però, non sono le sue parole: tra gli alberi compare a sorpresa Sunfyre.

Il drago è vivo, anche se porta sul corpo i segni devastanti dell'attacco di Vhagar, con un aspetto che richiama il volto sfigurato del suo padrone. La sua presenza salva Aegon e riaccende nel re il desiderio di tornare ad Approdo del Re per riprendersi ciò che considera suo.

Un ritorno che cambia la trama di Fuoco e Sangue

La riunione tra cavaliere e drago avviene anche nel libro di George R.R. Martin, ma con premesse differenti. In Fuoco e sangue, le ferite riportate da Aegon e Sunfyre non derivano da un tentativo deliberato di Aemond di uccidere il fratello. I due restano separati durante la convalescenza e finiscono successivamente per ritrovarsi.

Le cronache non offrono una spiegazione definitiva: secondo alcuni Sunfyre avrebbe seguito il proprio istinto, mentre altri ritengono che abbia percepito il bisogno del suo cavaliere. La serie sembra sposare questa seconda ipotesi, legando il risveglio del drago al momento in cui Aegon abbandona la rassegnazione e decide di affrontare la morte.

Cosa aspettarci dall'ultima puntata di House of the Dragon

Ulf, un'immagine della seconda stagione

La ricomparsa del drago sposta nuovamente gli equilibri della guerra. I lettori sanno bene che Aegon e Sunfyre hanno ancora un ruolo decisivo da svolgere e che il loro ricongiungimento condurrà ad alcune delle morti più importanti della storia. La Danza dei Draghi è ufficialmente cominciata e ad attenderci c'è un ultimo episodio ricco di colpi di scena.

Restano comunque molte incognite. Aegon proverà a eliminare Aemond? Il ritorno di Sunfyre cambierà il giudizio del popolo su Rhaenyra? E quale cavaliere resterà in piedi quando la guerra sarà finita?

Manca un solo episodio alla conclusione di questa terza stagione e la quarta sarà l'ultima della serie prequel: l'attesa per conoscere gli sviluppi della guerra Targaryen si fa insostenibile.