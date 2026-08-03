Un Posto al Sole, anticipazioni 3 agosto: Anna si apre a Gianluca, la malattia di Luca avanza

La malattia di Luca continua a manifestarsi, lasciando nell'uomo un senso di profondo dolore; intanto Anna e Alberto devono gestire le conseguenze della loro relazione, aprendo rispettivamente una conversazione con Gianluca e con il fratellino. Questo è quello che vedremo nell' episodio di martedì 4 agosto di Un Posto al Sole, vicina allo stop estivo. La serie infatti andrà in onda fino al 7 agosto, per poi fermarsi e tornare il 24.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Alberto è costretto a spiegare a Federico che Gianluca non partirà più con loro per le vacanze, mentre Anna decide di raggiungere il ragazzo per un confronto diretto, nella speranza di ricucire anche il suo rapporto con il padre. Intanto Niko e Manuela comunicano ai familiari il responso dello psicologo su Jimmy, che sembra finalmente ritrovare serenità.

Per quanto invece riguarda Guido e Mariella, la vacanza parte con il piede sbagliato e l'arrivo di Cotugno, intenzionato a corteggiare Bice davanti a Massaro, scatena la gelosia dell'uomo.

Anticipazioni 4 agosto: Anna si apre a Gianluca, la malattia di Luca avanza

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Finito il congresso, Rossella e Nunzio si preparano a rientrare a Napoli, mentre a Palazzo Palladini Luca si trova ad affrontare un nuovo momento doloroso legato alla sua malattia.

Nel frattempo, decisa a non arrendersi, Anna cercherà di abbattere le difese di Gianluca con un confronto sincero e a cuore aperto. Intanto Alberto dovrà gestire la situazione con l'altro figlio: dopo avergli annunciato che Gianluca non partirà con loro infatti, l'avvocato Palladini dovrà anche spiegare a Federico perché il fratello non partirà con loro per le vacanze.

Veniamo infine a Massaro che, accecato dalla gelosia nei confronti di Bice sarà determinato a regolare i conti con Cotugno, ma Guido farà di tutto per convincerlo a rinunciare.