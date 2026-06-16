Un Posto al Sole lascia Napoli e va in Calabria: dal 15 giugno il tour tra la Sila e il Tirreno

Dal 15 giugno le riprese di Un Posto al Sole si spostano tra Sila, Scalea, San Nicola Arcella e Praia a Mare: un viaggio che unisce montagna e mare per le puntate in onda da metà luglio.

Per celebrare i 30 anni di messa in onda, Un posto al Sole sceglie di uscire dai consueti set napoletani per regalare al pubblico una speciale parentesi tutta calabrese. Dal 15 al 19 giugno, la storica soap di Rai 3 sarà infatti protagonista di un tour tra montagne e mare che attraversa alcune delle località più suggestive della regione, trasformando la Calabria in un grande set naturale dove si intrecciano riprese e nuove trame estive.

Un Posto al Sole celebra 30 anni: la trasferta in Calabria tra Sila e Tirreno

Dal 15 al 19 giugno, la troupe si sposterà tra le montagne della Sila e la costa tirrenica, toccando alcune delle località più suggestive della regione: Camigliatello Silano, Scalea, San Nicola Arcella e Praia a Mare.

A fare da sfondo alle nuove storie estive dei personaggi ci saranno Rossella (Giorgia Gianetiempo), Nunzio (Vladimir Randazzo), Micaela (Gina Amarante), Samuel (Samuele Cavallo) e Jimmy (Gennaro De Simone), protagonisti delle puntate in onda da metà luglio. Il daily drama, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3, è prodotto da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai di Napoli e va in onda ininterrottamente dal 1996.

Rossella (Giorgia Gianetiempo)

Calabria protagonista delle fiction: da Upas a Sandokan, il nuovo polo delle produzioni TV

La trasferta di Un posto al Sole si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del territorio calabrese, frutto della collaborazione tra il Dipartimento Turismo della Regione Calabria, la Calabria Film Commission e Rai Com.

Negli ultimi anni la regione è diventata sempre più centrale per le produzioni televisive e di intrattenimento: dalla presenza de L'anno che verrà, che ha scelto la Calabria come sede per più edizioni consecutive tra piazze simboliche come Crotone, Reggio Calabria e Catanzaro, fino a format e produzioni recenti come The Unknown - Fino all'ultimo bivio.

Anche il grande ritorno di Sandokan, con Can Yaman protagonista, ha scelto proprio la Calabria come una delle principali location di riprese, confermando il ruolo crescente della regione come set naturale d'eccezione tra mare, borghi e montagne. Un percorso che rafforza l'immagine della Calabria come destinazione ideale per il cinema e la televisione, capace di unire paesaggi spettacolari e valorizzazione culturale del territorio.