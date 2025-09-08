Un Posto al Sole, anticipazioni 9 settembre: Mariella e Guido di nuovo insieme

Nuovo appuntamento martedì 9 settembre alle 20.50 su Rai Tre con la serie più longeva della tv, Un Posto al Sole. Tra il ritorno della coppia Guido-Mariella e un legame tra i fratelli Gagliotti che si rinsalda a scapito di qualcun altro, scopriamo cosa accadrà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Alice

Alice e Vinicio attraversano un momento sempre più difficile: le tensioni tra le rispettive famiglie pesano sulla coppia e per i due ragazzi, trovare un equilibrio sembra quasi impossibile. Nel frattempo, Gennaro approfitta del ricovero di Roberto Ferri per parlare con gli inquirenti e tentare di peggiorare ulteriormente la sua posizione.

Intanto, se da un lato Gennaro Gagliotti si avvicina a Vinicio, dall'altro si allontana sempre più da Antonietta. La moglie, infatti, si sente sempre più esclusa e distante dal marito. Nel frattempo, la situazione di Roberto diventa sempre più critica: ai problemi legali si sommano anche quelli personali, lasciandolo in una condizione quasi insostenibile.

A Palazzo Palladini Renato si lascia trascinare da una preoccupante dipendenza dalla tecnologia, nata dopo aver scoperto l'esistenza di un assistente personale.

Anticipazioni 9 settembre: Mariella e Guido di nuovo insieme

Guido

Mariella e Guido hanno deciso di darsi una nuova occasione, ma l'Altieri è tormenta dai dubbi: può fidarsi del suo ex marito dopo tutto quello che è successo? La paura di essere di abbandonata un'altra volta e di veder crollare tutto, non le darà pace.

Nel frattempo, Marina dovrà occuparsi dei Cantieri completamente da sola, isolata da tutti, affrontando una sfida che per lei sarà davvero difficile. Gennaro, invece, continuerà a rafforzare il legame con Vinicio: dopo i tanti contrasti del passato, ora i due fratelli sono molto uniti e ciò porterà Vinicio a scontrarsi con Alice. A trovarsi in grande difficoltà sarà anche Antonietta: la donna ormai si sente completamente messa da parte dal marito.