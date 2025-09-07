Un Posto al Sole, anticipazioni 8 settembre: Alice e Vinicio in crisi

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 con Un Posto al Sole, la soap per eccellenza della tv di casa nostra. Pronta a festeggiare i 30 anni nel 2026, ecco cosa accadrà nell' episodio di lunedì 8 settembre, dove ritroveremo Gennaro e Vinicio più vicini che mai, ma a spese di Alice e Antonietta.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà.

Negli episodi precedenti

Roberto Ferri

Roberto Ferri si trova in una situazione complicata, tra le indagini in corso e le pressioni legali. Gennaro ne approfitta, cercando di peggiorare la posizione di Ferri e avvicinandosi sempre più al fratello Vinicio, tornato a Napoli proprio per stargli vicino. Nel frattempo però, è il legame tra Vinicio e Alice ad incrinarsi: le tensioni tra le loro famiglie infatti, mettono a dura prova il loro rapporto e la ragazza teme di perdere Vinicio, sempre più influenzato da Gennaro. Allo stesso tempo, nonostante abbia le prove dei suoi tradimenti, anche Antonietta soffre per Gennaro e vuole stargli vicino.

Intanto, anche tra Viola e Damiano le cose non sembrano andare bene.

Anticipazioni 8 settembre: Alice e Vinicio in crisi

Gianluca Spagnoli è Vinicio

Alice e Vinicio sono sempre più in crisi: i due ragazzi sono messi a dura prova dalle tensioni che coinvolgono le loro famiglie e faticano a trovare un punto d'incontro. Nel frattempo, Gennaro approfitta del ricovero di Roberto Ferri per parlare con gli inquirenti e cercare di metterlo ancora di più nei guai, spinto dal desiderio di vendetta.

Questo avvicina ancora di più Gennaro a Vinicio, ma lo allontana in maniera dolorosa da Antonietta: la moglie infatti, si sente sempre più esclusa e lontana dal marito. Intanto, la situazione di Roberto si fa drammatica: i problemi legali e personali si sommano, mettendolo in una condizione davvero difficile da affrontare.

Nel frattempo Renato ha sviluppato una dipendenza tecnologica preoccupante, iniziata dopo che ha scoperto l'esistenza dell'assistente personale...