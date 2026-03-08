Un Posto al Sole, anticipazioni 9 marzo: Alberto in crisi tra Anna e Gianluca

La nuova settimana di Un Posto al Sole inizia con il triangolo tra Anna, Alberto e Gianluca: padre e figlio infatti, si ritrovano ad essere interessati alla stessa donna.

Nell' episodio di lunedì 9 marzo Alberto sarà protagonista di un forte conflitto interiore, mentre Raffaele offrirà a Diego la possibilità di trasferirsi per un po' a casa sua, senza tenere conto dei prpblemic che lui e Ornella stanno attraversando.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, tutti i giorni in onda dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Alberto è rimasto solo con Anna, e tra i due è scoppiata la passione; peccato che Gianluca, suo figlio, sia innamorato della ragazza. Le relazioni tra i personaggi ora promettono scintille.

Nel frattempo Diego sta vivendo un momento molto difficile con Ida: la coppia è in crisi, così come è altrettanto in crisi quella composta dal padre, Raffaele, e Ornella.

Anticipazioni 9 marzo: Alberto in crisi tra Anna e Gianluca

Diego e Ida

Gianluca è sempre più preso da Anna, mentre Alberto si ritrova a fare i conti con un conflitto difficile: da una parte il suo ruolo di padre, dall'altra l'improvvisa e travolgente attrazione per la misteriosa ragazza. Come la prenderà Gianluca quando scoprirà cosa è successo? I due hanno ripreso i rapporti solo in tempi recenti, e questa vicinanza tra Alberto ed Anna, non potrà che creare problemi.

Nel frattempo Diego cerca di tirarsi indietro rispetto all'idea di trasferirsi temporaneamente dal padre, ma Raffaele lo rassicura dicendogli che per lui e Ornella non sarebbe un problema, senza però rendersi conto del momento di disagio e insoddisfazione che la donna sta attraversando.

Intanto Mariella, decisa a dargli una lezione, continua a flirtare con Massaro sull'app di incontri, ma Cerruti inizia a temere che la cosa possa sfuggirle di mano e che lei ci stia prendendo fin troppo gusto.