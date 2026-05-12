Un Posto al Sole, anticipazioni 13 maggio: Raffaele e Ornella ai ferri corti, Maurizio racconta la sua verità

Nuovo appuntamento su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di mercoledì 13 maggio Raffaele e Ornella avranno un'accesa discussione, causata dalla gelosia verso Vanni che si è insinuato nella vita di Ornella proprio mentre la coppia è in crisi. Intanto Serena continua a nutrire dubbi pesantissimi su Maurizio che, stavolta, darà la sua versione dei fatti riguardo la relazione con Monica.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Serena

Manuela ha iniziato a frequentare Maurizio perché vuole recuperare il rapporto con il padre dopo anni di assenza; questo però fa sentire Micaela tradita dalla gemella, dato che la ragazza si sta dimostrando molto più fredda della sorella nei confronti del padre.

Nel frattempo Serena è ancora tormentata dagli incubi e vuole capire cosa sia successo tra Maurizio e Monica, al punto da pensare di ricontattare la madre per ottenere risposte.

Otello infine, ha scelto come suo successore Renato Poggi che, com'era da aspettarsi, non ha perso l'occasione per iniziare a punzecchiare Raffaele.

Anticipazioni 13 maggio: Raffaele e Ornella ai ferri corti, Maurizio racconta la sua verità

Ornella

Il rapporto tra Ornella e Vanni ha reso Raffaele molto geloso, alimentando una tensione che esplode improvvisamente: la coppia si ritroverà così ad affrontare un doloroso confronto.

Dopo i tanti dubbi di Serena per via degli incubi che l'hanno tormentata, finalmente Maurizio racconterà la propria versione dei fatti su quanto accaduto tra lui e Monica. Serena gli crederà?

Veniamo ora ad Anna e al triangolo con Alberto e Gianluca. La ragazza infatti, continua a tenere Alberto a distanza; tra tante incomprensioni, proprio quando Gianluca sembrava ricadere in vecchi problemi, un momento di svago avvicinerà i due Palladini. Padre e figlio avranno così l'occasione per condividere un momento di serenità, come non succedeva da tempo.