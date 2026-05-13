Un Posto al Sole, anticipazioni 14 maggio: Raffaele se la prende con Renato, Cristina non perdona Greta

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Ornella
NOTIZIA di 13/05/2026

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di giovedì 14 maggio, dopo il confronto tra Raffaele e Ornella, il portiere di Palazzo Palladini discuterà anche con Renato, che è stato scelto da Otello come suo successore. Intanto, continuano i malumori a casa Ferri: alla scoperta che la madre abbia tradito Eduardo, Greta non riesce ancora a perdonarla. Ma vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap.

Dov'eravamo rimasti

Raffaele Un Posto Al Sole 2
Raffaele

La gelosia di Raffaele nei confronti del rapporto tra Ornella e Vanni provoca una forte tensione nella coppia, che sfocia in un confronto doloroso. Nel frattempo, Maurizio decide di spiegare a Serena la sua versione dei fatti riguardo a Monica, ma resta il dubbio se lei gli crederà davvero. Infine, Anna continua a mantenere le distanze da Alberto, mentre Gianluca, dopo un periodo difficile, ritrova un po' di serenità grazie a un momento condiviso con il padre: i due Palladini per un attimo sembrano riavvicinarsi, dimenticando il fatto di essere innamorati della stessa donna.

Un Posto al Sole, anticipazioni 13 maggio: Raffaele e Ornella ai ferri corti, Maurizio racconta la sua verità Un Posto al Sole, anticipazioni 13 maggio: Raffaele e Ornella ai ferri corti, Maurizio racconta la sua verità

Anticipazioni 14 maggio: Raffaele se la prende con Renato, Cristina non perdona Greta

Un Posto Al Sole Renato
Renato

La discussione tra Raffaele e Ornella avrà delle conseguenze anche al di fuori della coppia: preso dalla rabbia infatti, Raffaele finirà per perdere il controllo e prendersela con Renato che, dopo la scelta di Otello, lo sta punzecchiando da giorni.
Nel frattempo Ferri riesce a strappare alla radio di Mori uno dei suoi inserzionisti più importanti, ma quando i due avranno un confronto, questo rivelerà rancori e motivazioni molto più personali di quanto sembri. Cristina, intanto, continua a non riuscire a perdonare Greta per aver tradito Eduardo.
Lorenza infine, facendo leva sulla propria apparente affidabilità e riuscendo a conquistare la fiducia di Diego, porta infine a termine il piano che aveva in mente.