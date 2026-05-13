Un Posto al Sole, anticipazioni 14 maggio: Raffaele se la prende con Renato, Cristina non perdona Greta

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di giovedì 14 maggio, dopo il confronto tra Raffaele e Ornella, il portiere di Palazzo Palladini discuterà anche con Renato, che è stato scelto da Otello come suo successore. Intanto, continuano i malumori a casa Ferri: alla scoperta che la madre abbia tradito Eduardo, Greta non riesce ancora a perdonarla. Ma vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap.

Dov'eravamo rimasti

Raffaele

La gelosia di Raffaele nei confronti del rapporto tra Ornella e Vanni provoca una forte tensione nella coppia, che sfocia in un confronto doloroso. Nel frattempo, Maurizio decide di spiegare a Serena la sua versione dei fatti riguardo a Monica, ma resta il dubbio se lei gli crederà davvero. Infine, Anna continua a mantenere le distanze da Alberto, mentre Gianluca, dopo un periodo difficile, ritrova un po' di serenità grazie a un momento condiviso con il padre: i due Palladini per un attimo sembrano riavvicinarsi, dimenticando il fatto di essere innamorati della stessa donna.

Anticipazioni 14 maggio: Raffaele se la prende con Renato, Cristina non perdona Greta

Renato

La discussione tra Raffaele e Ornella avrà delle conseguenze anche al di fuori della coppia: preso dalla rabbia infatti, Raffaele finirà per perdere il controllo e prendersela con Renato che, dopo la scelta di Otello, lo sta punzecchiando da giorni.

Nel frattempo Ferri riesce a strappare alla radio di Mori uno dei suoi inserzionisti più importanti, ma quando i due avranno un confronto, questo rivelerà rancori e motivazioni molto più personali di quanto sembri. Cristina, intanto, continua a non riuscire a perdonare Greta per aver tradito Eduardo.

Lorenza infine, facendo leva sulla propria apparente affidabilità e riuscendo a conquistare la fiducia di Diego, porta infine a termine il piano che aveva in mente.