Un Posto al Sole, anticipazioni 12 maggio: Micaela tradita da Manuela, Serena indaga su Maurizio

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap partenopea che tiene compagnia ai telespettatori da trent'anni. Nell' episodio di martedì 12 maggio Serena continuerà ad avere gli incubi su Maurizio, mentre tra le gemelle, sempre a causa dell'uomo, inizieranno a nascere delle incomprensioni.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20.50; tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Serena

Serena ha iniziato ad avere degli incubi che gettano una luce oscura su Maurizio e sul perché la storia con Monica sia finita. Ora che il padre della gemelle è tornato, Serena si chiede come comportarsi con le sorelle che, nel frattempo, stanno reagendo in maniera molto diversa alla presenza dell'uomo: mentre infatti Micaela è diffidente e lo tiene alla larga, Manuela sembra proprio intenzionata a mantenere un rapporto con lui.

Marina invece, sta attraversando un momento di forte gelosia: la vicinanza tra Roberto e Greta degli ultimi tempi, le fa temere che il marito possa tornare di nuovo dalla sua ex.

Anticipazioni 12 maggio: Micaela tradita da Manuela, Serena indaga su Maurizio

Manuela

Manuela fa conoscere Jimmy a suo padre e continua ad avere un rapporto con lui: la ragazza infatti, vuole conoscerlo meglio, dopo tanti anni di assenza. Micaela invece, vedendo il rapporto che Manuela sta costruendo con Maurizio, inizia a sentirsi tradita dalla gemella che, invece, pensava l'avrebbe appoggiata.

Serena intanto, ha ancora i suoi incubi e a questo punto è tormentata dall'idea di voler scoprire cosa è successo fra Maurizio e Monica, tanto che sta pensando di richiamare la madre per fare chiarezza.

Veniamo infine a Renato. Otello ha deciso di lasciare il ruolo di amministratore di Palazzo Palladini e lo ha scelto come suo successore; forte di questa novità, ora Poggi si diverte a punzecchiare Raffaele sbandierandogli il suo prossimo incarico.