Un Posto al Sole, anticipazioni 6 marzo: Alberto rimane solo con Anna e l'attrazione cresce

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Alberto Palladini
NOTIZIA di 05/03/2026

La puntata che conclude la settimana sarà carica di tensione: Alberto infatti, visibilmente attratto da Anna, rimarrà solo con lei. L'avvocato resisterà, oppure cederà tradendo la fiducia di Gianluca? È quello che succederà nell' episodio di venerdì 6 marzo di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv, in cui si va delineando sempre più un triangolo composto da Anna, padre e figlio.
L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Diego Ida Upas
Diego e Ida

Tra Raffaele e Ornella il clima continua ad essere di forte tensione, segnato da silenzi e incomprensioni irrisolte. Diego intanto deve affrontare una situazione complicata con Ida, con cui era già in crisi da tempo. Le gemelle Cirillo, Manuela e Micaela, si scontrano nell'ennesima lite mentre un uomo misterioso inizia a interessarsi alle loro vite, suscitando sospetti.
Rossella invece, è divisa tra gli impegni in ospedale e il desiderio di crescere professionalmente.

Anticipazioni 5 marzo: Alberto rimane solo con Anna e l'attrazione cresce

Un Posto Al Sole 10
Un posto al sole: una scena della serie Rai

Rimasto stabile per qualche tempo, Luca deve tornare a fare i conti con la malattia. L'ex primario precipita di nuovo in un profondo stato di sconforto e fragilità: la sua malattia si ripresenta con forza, dandogli sintomi che, invece, per un po' non aveva manifestato.
Intanto Alberto si ritrova da solo con Anna: che Palladini fosse turbato dalla ragazza era chiaro, ma ora tra loro l'intesa è evidente. La vicinanza rischia di diventare pericolosa, specie perché Gianluca è innamorato della ragazza; riuscirà Alberto a resistere alla tentazione?
Diego, dal canto suo, appare sempre più disorientato, incapace di trovare un modo per rimettere ordine nella relazione con Ida.
Nel frattempo Rossella inizia a interrogarsi seriamente sul proprio futuro professionale, divisa tra certezze che vacillano e nuove ambizioni che si fanno strada.