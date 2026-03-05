Un Posto al Sole, anticipazioni 6 marzo: Alberto rimane solo con Anna e l'attrazione cresce

La puntata che conclude la settimana sarà carica di tensione: Alberto infatti, visibilmente attratto da Anna, rimarrà solo con lei. L'avvocato resisterà, oppure cederà tradendo la fiducia di Gianluca? È quello che succederà nell' episodio di venerdì 6 marzo di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv, in cui si va delineando sempre più un triangolo composto da Anna, padre e figlio.

L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Diego e Ida

Tra Raffaele e Ornella il clima continua ad essere di forte tensione, segnato da silenzi e incomprensioni irrisolte. Diego intanto deve affrontare una situazione complicata con Ida, con cui era già in crisi da tempo. Le gemelle Cirillo, Manuela e Micaela, si scontrano nell'ennesima lite mentre un uomo misterioso inizia a interessarsi alle loro vite, suscitando sospetti.

Rossella invece, è divisa tra gli impegni in ospedale e il desiderio di crescere professionalmente.

Anticipazioni 5 marzo: Alberto rimane solo con Anna e l'attrazione cresce

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Rimasto stabile per qualche tempo, Luca deve tornare a fare i conti con la malattia. L'ex primario precipita di nuovo in un profondo stato di sconforto e fragilità: la sua malattia si ripresenta con forza, dandogli sintomi che, invece, per un po' non aveva manifestato.

Intanto Alberto si ritrova da solo con Anna: che Palladini fosse turbato dalla ragazza era chiaro, ma ora tra loro l'intesa è evidente. La vicinanza rischia di diventare pericolosa, specie perché Gianluca è innamorato della ragazza; riuscirà Alberto a resistere alla tentazione?

Diego, dal canto suo, appare sempre più disorientato, incapace di trovare un modo per rimettere ordine nella relazione con Ida.

Nel frattempo Rossella inizia a interrogarsi seriamente sul proprio futuro professionale, divisa tra certezze che vacillano e nuove ambizioni che si fanno strada.