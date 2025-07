Un Posto al Sole, anticipazioni 9 luglio: Roberto Ferri aggredisce Alberto Palladini

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole.

È un momento molto delicato per i Cantieri, con Gennaro Gagliotti che detta legge e Marina e Roberto messi ai margini della loro azienda.

Scopriamo cosa succederà nell'episodio di mercoledì 9 luglio.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Gennaro Gagliotti è il nuovo amministratore delegato dei Cantieri, e ora spadroneggia com'è nel suo stile. Marina e Roberto però non si sono arresi, nonostante la tensione sia alle stelle.

Nel frattempo Eugenio ha avuto un nuovo malore: Viola è molto preoccupata, tanto da far saltare i piani insieme a Damiano.

Anticipazioni 9 luglio: Roberto Ferri aggredisce Alberto Palladini

Alberto

Il dominio di Gennaro Gagliotti sui Cantieri è un duro colpo per Marina e Roberto, il quale è una bomba pronta ad esplodere. Non è un caso che, ad una battuta infelice di Alberto Palladini, Ferri non riuscirà a trattenere la rabbia e reagirà dandogli un pugno. Marina avrà molta paura che, per la sua incapacità di controllarsi, suo marito abbia bruciato ogni possibilità per loro: come se la loro situazione non fosse già abbastanza precaria, una denuncia è l'ultima cosa di cui avrebbero bisogno.

Nel frattempo Viola, venuta a sapere della malattia di Eugenio, sarà più in ansia che mai. Segno che tra lei e il magistrato c'è ancora un profondo affetto.

Prosegue infine il riavvicinamento tra Mariella e Guido: a fare le spese della loro confusione sarà però Lollo, che sarà molto nervoso.