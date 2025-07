Un Posto al Sole, anticipazioni 8 luglio: Viola preoccupata per Eugenio

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con la soap Un Posto al Sole, la più longeva della nostra tv.

Mentre Marina e Roberto cercano di far fronte a Gennaro Gagliotti, in radio anche Michele ed Elena si alleano contro di lui.

Ecco cosa succederà nell' episodio di martedì 8 luglio.

Negli episodi precedenti

Gennaro Gagliotti

Grazie al voto di Chiara Petrone, si è verificato proprio quello che Roberto e Marina temevano: Gennaro Gagliotti è diventato amministratore delegato dei Cantieri.

Nel frattempo Michele ha continuato ad indagare su Assane, prima con l'aiuto di Agata poi senza.

Anticipazioni 8 luglio: Viola preoccupata per Eugenio

Eugenio

Eugenio ha avuto dei problemi di salute e Ornella ne è stata molto preoccupata; il magistrato ha minimizzato, ma adesso non può più fingere. L'uomo infatti, accusa un nuovo malore: ancora legata a lui, stavolta sarà Viola a preoccuparsi. Anche se Eugenio Nicotera è il suo ex marito, l'insegnante non se la sentirà di partire insieme a Damiano per le vacanze.

Nel frattempo a Radio Golfo Michele ed Elena, dopo vari alti e bassi, si ritroveranno d'accordo per dare battaglia a Gennaro in radio; Marina e Roberto invece, dovranno frenare il suo dispotismo.

Samuel invece, assisterà con piacere alla sfida tra Micaela e Gabriela: il cuoco si sentirà al centro delle attenzioni delle due ragazze, e questo lo renderà molto soddisfatto.

Micaela si sta impegnando al massimo nella danza; Serena è contenta di vederla così determinata, ma vorrebbe che la gemella si desse da fare con altrettanta determinazione anche in altri aspetti della sua vita.