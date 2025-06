Un Posto al Sole, anticipazioni 9 giugno: tensioni tra Damiano e Gallo, Micaela pensa a un piano

Nuovo appuntamento domani su Rai 3 alle 20.50 con Un Posto al Sole. La soap più longeva della tv italiana torna con un episodio: Micaela continua a seminare caos, Giulia raggiunge Luca, la tensione tra Damiano e il suo superiore è alle stelle.

Ma scopriamo meglio cosa succederà nell'episodio di lunedì 9 giugno.

Dov'eravamo rimasti

Da tempo Damiano sta pensando di dare una svolta alla sua carriera; nell'ultimo periodo inoltre, ha assicurato a Michele che l'avrebbe aiutato nelle ricerche di Assane, la cui scomparsa cela la mano di Gennaro Gagliotti.

Intanto, Gianluca Palladini ha avvisato Giulia che Luca si trova da lui: davanti a un nuovo episodio della malattia, il Palladini si è spaventato e ha deciso di chiamare la sua compagna, anche se questo significava tradire la fiducia dell'ex primario.

Anticipazioni 9 giugno: tensioni tra Damiano e Gallo, Micaela pensa a un piano

Le tensioni tra Damiano e Gallo, il suo superiore, non sono mai diminuite. Nell'episodio di domani, il Renda verrà addirittura accusato di aver messo in pericolo gli agenti ai suoi comandi, durante una rischiosa operazione. Gallo lo attaccherà duramente, e stavolta per Damiano, potrebbe essere davvero la goccia che fa traboccare il vaso.

Giulia Poggi

Passiamo a Luca, ora molto arrabbiato con Gianluca: raggiunto da Luca, le spiegherà quali fossero le intenzioni dietro il suo gesto. Giulia quindi si troverà avanti a una verità che non aveva previsto: il confronto con il compagno non sarà come se l'era immaginato.

Samuel

Veniamo infine a Micaela, tornata da Torino e ora pronta a sconvolgere le vite di chi le sta intorno. Innanzitutto perché non sa dove vivere, dato che ora nel seminterrato abita Samuel. Il cuoco inoltre, ha una nuova relazione: il ragazzo perciò, ora che finalmente ha un posto tutto suo, non intende affatto rinunciarvi.

Micaela inizierà a escogitare un piano per far tornare tutto com'era prima della sua partenza, ma stavolta i suoi giochetti potrebbero non funzionare come un tempo.