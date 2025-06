Un Posto al Sole, anticipazioni 6 giugno: Giulia scopre dov'è Luca

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole. Finalmente Giulia ritroverà Luca, mentre Viola dovrà affrontare una questione spinosa.

Scopriamo quindi cosa succederà nell'episodio di venerdì 6 giugno.

Negli episodi precedenti

Luca se n'è andato da Palazzo Palladini facendo perdere le sue tracce: Giulia non sa che è da Gianluca Palladini, né sa che ha avuto un nuovo episodio della sua malattia.

Nel frattempo Micaela è tornata a Napoli creando scompiglio e sistemandosi da Serena.

Anticipazioni 6 giugno: Giulia trova Luca

Giulia Poggi

Luca ha avuto una delle sue crisi, spaventando tantissimo Gianluca Palladini. Il ragazzo allora, si deciderà a chiamare Giulia: finalmente la donna sa dov'è il compagno e può organizzarne il rientro.

Il figlio di Alberto è consapevole che Luca non voleva questo, ma crede sia la cosa giusta da fare. La decisione che Giulia prenderà, lascerà spiazzato Niko.

Nel frattempo, la bomba Micaela si sta abbattendo sulle sorelle. Manuela non ha intenzione di restituirle il posto in radio, mentre Serena la sta ospitando perché nel seminterrato adesso c'è Samuel.

Serena cercherà di liberarsi della sorellina che, per tutta risposta, finirà per creare disastri nella vita del Piccirillo.

Pino

Veniamo infine a Pino, che ha convinto Rosa a partire con lui per la Turchia. Prima però, la Picariello dovrà accordarsi con Damiano per la gestione di Manuel: i due avranno un confronto molto costruttivo, e potrebbero aver trovato il loro equilibrio.

Equilibrio che, invece, Damiano non avrà quando sarà lui a dover organizzare le proprie ferie. Viola infatti, dovrà risolvere un problema prima di partire: la questione metterà a dura prova la coppia.