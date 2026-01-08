Un Posto al Sole, anticipazioni 9 gennaio: Gennaro Gagliotti alle strette dopo al confessione di Okoro

Gennaro Gagliotti
NOTIZIA di 08/01/2026

Ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap di Rai Tre in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di venerdì 9 gennaio Gennaro Gagliotti si sentirà con l'acqua alla gola, e stavolta potrebbe davvero arrivare il momento di fare i conti con la giustizia.
Dov'eravamo rimasti

Raffaele Un Posto Al Sole 2
Raffaele

Raffaele ha cambiato idea sul da farsi: inizialmente convinto di voler andare in pensione, ha avuto un ripensamento e ora, nonostante i piani con Ornella, non vuole più partire per il loro viaggio in Spagna e Portogallo.
Nel frattempo, Eduardo è entrato nella banda di Stella.
Nunzio invece, grazie a un'idea di Micaela, ha girato alcuni video per i social che hanno dato un'impennato di popolarità al Vulcano: ma soprattutto al suo cuoco.

Anticipazioni 9 gennaio: Gennaro Gagliotti alle strette dopo al confessione di Okoro

Un Posto Al Sole Nunzio
Nunzio

Ornella non è l'unica persona a cui non sono piaciuti i ripensamenti di Raffaele. La sua marcia indietro riguardo il pensionamento infatti, genera malintesi ed effetti a valanga, lasciando scontenti tutti, o quasi.
Nel frattempo, Nunzio ha avuto una vera e propria svolta da "hot chef": l'idea di Micaela ha dato i suoi frutti e lo chef del Vulcano è diventato non solo virale, ma molto apprezzato dalle clienti. Questa inaspettata popolarità di Nunzio non piace a Rossella, che si dimostra gelosa del fidanzato ma cerca di non darlo a vedere. Ma può Micaela lasciarsi sfuggire l'occasione per infierire sulla dottoressa? Ovviamente no, la gemella stuzzicherà Rossella con comica perfidia.
Veniamo infine a Gennaro Gagliotti. Dopo la confessione di Okoro, stavolta l'imprenditore potrebbe davvero non avere un'ancora di salvezza: Gennaro Gagliotti sente avvicinarsi la Legge. Per una volta, Gennaro teme di finire in prigione e disperato, nel tentativo finale di salvarsi, acconsente a una scorciatoia rischiosa. Riuscirà l'imprenditore a salvarsi anche stavolta?