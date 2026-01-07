Un Posto al Sole, anticipazioni 8 gennaio: Raffaele in crisi con Ornella, una delusione per Rosa

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Raffaele
NOTIZIA di 07/01/2026

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Nell' episodio di giovedì 8 gennaio vedremo Gennaro Gagliotti in difficoltà, mentre i ripensamenti di Raffaele lasciano scontenta Ornella.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Un Posto Al Sole 12
Un posto al sole: una scena della serie Rai

Raffaele, ormai prossimo a lasciare il portierato, è assalito dai dubbi e dalla nostalgia per ii giorni a Palazzo Palladini. Intanto Eduardo, dopo aver lasciato il lavoro in malo modo, affonda sempre più nei guai: nonostante l'amore per Clara, è invischiato nel mondo di Stella e ha deciso di entrare nella banda. Prima di accettare però, ha ripensato alla gratitudine nei confronti di Damiano, a come l'amico lo abbia salvato dal finire in carcere: per Sabbiese dunque, potrebbe non essere ancora tutto perduto.
Nel frattempo, Micaela ha avuto un'idea per rilanciare il Vulcano: far girare a Nunzio dei video in cui realizza le sue ricette.

Anticipazioni 8 gennaio: Raffaele in crisi con Ornella, una delusione per Rosa

Ornella Upas
Ornella

Raffaele aveva deciso di lasciare il portierato e partire con Ornella per un lungo periodo, andando prima in Spagna e poi in Portogallo. Ma poi, dopo la sorpresa organizzatagli dagli amici, i ripensamenti che già aveva, si sono fatti ancora più forti; Raffaele perciò, ora non vuole più lasciare Palazzo Palladini, ma questa sua decisione crea una frattura con Ornella.

Un Posto Al Sole Rosa
Rosa

Rosa intanto, sta per ricevere una cocente delusione: dopo essersi tanto impegnata per il fratello Eduardo, la Picariello sta per fare i conti con una realtà molto difficile.
Veniamo ora a Gennaro Gagliotti che, in seguito alla confessione di Okoro, si ritrova in una posizione molto scomoda: le cose ora sembrano mettersi davvero male.
Infine, Nunzio diventa l'attrazione del Vulcano: i video del cuoco infatti hanno spopolato in rete, rendendolo improvvisamente virale e popolare. Grazie a lui, il locale ha un'impennata di popolarità; tante attenzioni però, non fanno piacere a Rossella...