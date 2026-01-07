Un Posto al Sole, anticipazioni 8 gennaio: Raffaele in crisi con Ornella, una delusione per Rosa

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Nell' episodio di giovedì 8 gennaio vedremo Gennaro Gagliotti in difficoltà, mentre i ripensamenti di Raffaele lasciano scontenta Ornella.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Raffaele, ormai prossimo a lasciare il portierato, è assalito dai dubbi e dalla nostalgia per ii giorni a Palazzo Palladini. Intanto Eduardo, dopo aver lasciato il lavoro in malo modo, affonda sempre più nei guai: nonostante l'amore per Clara, è invischiato nel mondo di Stella e ha deciso di entrare nella banda. Prima di accettare però, ha ripensato alla gratitudine nei confronti di Damiano, a come l'amico lo abbia salvato dal finire in carcere: per Sabbiese dunque, potrebbe non essere ancora tutto perduto.

Nel frattempo, Micaela ha avuto un'idea per rilanciare il Vulcano: far girare a Nunzio dei video in cui realizza le sue ricette.

Anticipazioni 8 gennaio: Raffaele in crisi con Ornella, una delusione per Rosa

Ornella

Raffaele aveva deciso di lasciare il portierato e partire con Ornella per un lungo periodo, andando prima in Spagna e poi in Portogallo. Ma poi, dopo la sorpresa organizzatagli dagli amici, i ripensamenti che già aveva, si sono fatti ancora più forti; Raffaele perciò, ora non vuole più lasciare Palazzo Palladini, ma questa sua decisione crea una frattura con Ornella.

Rosa

Rosa intanto, sta per ricevere una cocente delusione: dopo essersi tanto impegnata per il fratello Eduardo, la Picariello sta per fare i conti con una realtà molto difficile.

Veniamo ora a Gennaro Gagliotti che, in seguito alla confessione di Okoro, si ritrova in una posizione molto scomoda: le cose ora sembrano mettersi davvero male.

Infine, Nunzio diventa l'attrazione del Vulcano: i video del cuoco infatti hanno spopolato in rete, rendendolo improvvisamente virale e popolare. Grazie a lui, il locale ha un'impennata di popolarità; tante attenzioni però, non fanno piacere a Rossella...