Un Posto al Sole, anticipazioni 9 febbraio: Eduardo si riavvicina a Stella, Michele affronta Ferri

Nuova settimana per Un Posto al Sole: la soap di Rai Tre torna in onda domani alle 20.50, con il consueto appuntamento in access prime time dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di lunedì 9 febbraio vedremo un riavvicinamento tra Eduardo e Stella, mentre Michele prenderà posizione nei confronti di Roberto Ferri.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole

Nonostante Rino fosse contrario, Eduardo ha convinto il resto della banda a compiere un colpo senza di lui: Sabbiese, Stella e Angelo hanno così compiuto il furto nella villa. Eduardo infatti, aveva bisogno di soldi e non voleva più aspettare; nel frattempo, mentre Clara ignora cosa stia combinando davvero, è pronto a trasferirsi con la sua famiglia a casa di Damiano.

Eleanor Price ha svelato a Raffaele il vero motivo per cui si trova a Napoli: vuole incontrare il fratello Ciro, il figlio che suo padre aveva avuto con una donna di Napoli, e che lei non ha mai conosciuto. La donna ha compiuto le sue ricerche e sa dove si trova il ragazzo; Raffaele è andato in avanscoperta, servendosi al negozio della sua famiglia.

Anticipazioni 9 febbraio: Eduardo si riavvicina a Stella, Michele affronta Ferri

Un posto al sole: Eduardo

Portato brillantemente a termine il furto nella villetta, Eduardo si sentirà molto esaltato dalla riuscita del colpo: questo lo porterà a sentirsi di nuovo in grande sintonia con Stella. Non immagina però, che questo riavvicinamento potrebbe ritorcersi proprio contro di lui, mettendo a repentaglio l'equilibrio che ha creato in famiglia con Clara.

Michele interpretato da Alberto Rossi

Nel frattempo Michele ha deciso di affrontare Roberto Ferri. Dopo essere stato chiamato a rappresentare la radio per l'anniversario dei trent'anni dalla sua nascita, il giornalista prenderà una posizione netta nei confronti di Ferri. Michele infatti avrà una conversazione con l'imprenditore, in cui ricorderà il suo ruolo all'interno dell'emittente e si proporrà come prossimo direttore della radio. Michele insomma, ha scelto di non subire più Roberto, ma di farsi valere.