Un Posto al Sole, anticipazioni 6 febbraio: una questione di coscienza per Eduardo

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio. Nell' episodio di venerdì 6 febbraio Eduardo dovrà prendere una decisione molto importante, proprio mentre Rosa e Clara ignorano il giro di cui è entrato a fare parte. Intanto Gianluca sta conoscendo sempre meglio Anna, mentre Alberto prende le parti del figlio al Vulcano.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole

Eleanor ha instaurato un rapporto di fiducia con Raffaele e si confida con lui chiedendogli aiuto. Nel frattempo Mariella e Guido devono affrontare le eccentricità di Bice, divisa tra shopping compulsivo e solitudine. Al Vulcano arriva una nuova cameriera, Lorenza, il cui ingresso spegne le speranze di Gianluca di tornare a lavorare nel locale: il ragazzo aveva anche parlato con Nunzio, contando sul fatto di essere stato un valido dipendente prima di iniziare il percorso di disintossicazione. Deluso, Gianluca trova però conforto nella ritrovata vicinanza con il padre Alberto e, soprattutto, nella conoscenza di Anna.

Anticipazioni 6 febbraio: una questione di coscienza per Eduardo, Alberto dalla parte di Gianluca

Un posto al sole: Eduardo

Rosa e Clara sono felici perché tutto sembra filare per il meglio: entrambe ignorano la doppia vita di Eduardo, che invece è dentro la banda di Stella. Proprio ora, Sabbiese dovrà prendere una decisione importante e decidere se superare o meno la linea di demarcazione fra quello che giusto e quello che non lo è.

Nel frattempo, incapace di dire di no alla sua amica americana, Raffaele farà quello che gli è stato chiesto da Eleonor Price, ma Rosa, senza volerlo, potrebbe creargli delle difficoltà.

Gianluca infine, sembra sempre più preso da Anna: i due ragazzi si stanno frequentando, sembra esserci sempre più complicità. Intanto Alberto prenderà di mira Lorenza, la nuova cameriera in prova al Vulcano, in una sorta di rivalsa per il figlio.