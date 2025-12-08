Un Posto al Sole, anticipazioni 9 dicembre: Filippo nuovo amministratore delegato dei Cantieri

Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Filippo
Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole, la più longeva della nostra tv. Nell' episodio di martedì 9 dicembre Eduardo continuerà ad essere di malumore e scontrarsi con Clara, salvo poi continuare a commettere un grande errore. Intanto, Filippo accetta la proposta di Chiara Petrone e diventa amministratore delegato dei Cantieri.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Un Posto Al Sole 3
Un posto al sole: una scena della serie Rai

Eduardo ha finito per avvicinarsi a Stella, in un momento di grande crisi personale. Frustrato dalla sua situazione, dal non riuscire a dare a Clara e Nunzia la vita che vorrebbe invece avessero, Sabbiese sta attraversando un momento molto difficile. Ad essere in crisi, di conseguenza, è anche il rapporto con Clara, che sta cercando di far capire ad Eduardo che non deve tormentarsi così, perché la loro famiglia è molto più importante.
Nel frattempo, Eugenio e Viola sembrano aver ritrovato l'intesa di un tempo.

Anticipazioni 9 dicembre: Filippo nuovo amministratore delegato dei Cantieri

Clara Un Posto Al Sole
Clara

Insoddisfatto e insofferente, Eduardo non fa altro che sabotare la relazione con Clara. Sembra quasi che Eduardo sia in cerca di pretesti per scontrarsi con Clara e poi, frustrato per lo scontro, avere una scusa per andare da Stella, alla quale si sente sempre più vicino.
Dopo aver messo in chiaro con Ferri e Marina che non intende farsi coinvolgere, Filippo decide di accettare la proposta di Chiara e rappresentarla all'interno dei Cantieri: in questo modo, di fatto, Filippo diventa la persona che controlla Gennaro.

Un Posto Al Sole Marina 2
Un posto al sole: una scena della serie Rai

Intanto Elena cerca di fare da mediatrice tra Alice e Marina: la ragazza infatti, non ha nessuna intenzione di perdonare i nonni per aver strumentalizzato i problemi di Vinicio, pur di vincere la loro battaglia contro Gennaro Gagliotti.
Niko e Manuela infine scoprono che Jimmy viene tormentato da Matteo da molto più tempo di quello che pensavano, addirittura dall'inizio dell'anno.