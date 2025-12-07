Un Posto al Sole, anticipazioni 8 dicembre: Eduardo in crisi, Viola ed Eugenio sempre più vicini

Il Natale si avvicina anche per i protagonisti di Un Posto al Sole: nella soap infatti, si sente aria i festa, tra presepi e addobbi. Ma c'è qualcuno che non è affatto dell'umore giusto: Eduardo. Il fratello di Rosa attraversa un momento molto difficile, ma nell'episodio di lunedì 8 dicembre Clara lo aiuterà a riflettere sull'importanza del loro legame e della famiglia.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Eduardo viene da un periodo di forte tensione a causa del processo, delle sue difficoltà a reinserirsi nel quartiere; dell'aggressione a Peppe Caputo che gli è costata ulteriori complicazioni, nonostante non fosse coinvolto. Per fortuna, la soffiata di Stella lo aveva messo sulla giusta strada per scongiurare ogni sospetto.

Sabbiese è sempre più frustrato per non essere in grado di dare a Clara e Nunzia la vita che vorrebbe per loro, e non ha più speranze di trovare lavoro dopo il processo: le persone per bene lo evitano perché è stato in galera, gli altri perché è un pentito. In preda allo sconforto più totale, ha finito per compiere un enorme errore: ha tradito Clara con Stella.

Raffaele intanto, ha allestito l'ultimo presepe a Palazzo Palladini; Renato si è scusato con lui, ammettendo che non riesce ad accettare la sua decisione di andare in pensione.

Anticipazioni 8 dicembre: Eduardo in crisi, Viola ed Eugenio sempre più vicini

Clara

Bullizzato sul web da Matteo e da altri compagni, Jimmy crede di avere una nuova occasione per rientrare nel gruppo ed essere accettato, ma scoprirà che le cose sono diverse da come sembrano. Eduardo nel frattempo, è sempre più lontano da Clara: accortasi del suo malessere già da tempo, lei proverà dunque a consolarlo con un discorso sul loro amore e sulla loro unione, riuscendo a riavvicinarlo alla famiglia.

Eugenio - Un posto al sole

Per una coppia in crisi, ce n'è un'altra che si ricompone. Parliamo di Viola ed Eugenio: dopo una cena a casa Bruni infatti, durante una cena dall'atmosfera familiare, Viola ed Eugenio sono sempre più vicini a ritrovare i sentimenti di un tempo.