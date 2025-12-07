Un Posto al Sole, anticipazioni 8 dicembre: Eduardo in crisi, Viola ed Eugenio sempre più vicini

Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Il Natale si avvicina anche per i protagonisti di Un Posto al Sole: nella soap infatti, si sente aria i festa, tra presepi e addobbi. Ma c'è qualcuno che non è affatto dell'umore giusto: Eduardo. Il fratello di Rosa attraversa un momento molto difficile, ma nell'episodio di lunedì 8 dicembre Clara lo aiuterà a riflettere sull'importanza del loro legame e della famiglia.
Dov'eravamo rimasti

Eduardo viene da un periodo di forte tensione a causa del processo, delle sue difficoltà a reinserirsi nel quartiere; dell'aggressione a Peppe Caputo che gli è costata ulteriori complicazioni, nonostante non fosse coinvolto. Per fortuna, la soffiata di Stella lo aveva messo sulla giusta strada per scongiurare ogni sospetto.
Sabbiese è sempre più frustrato per non essere in grado di dare a Clara e Nunzia la vita che vorrebbe per loro, e non ha più speranze di trovare lavoro dopo il processo: le persone per bene lo evitano perché è stato in galera, gli altri perché è un pentito. In preda allo sconforto più totale, ha finito per compiere un enorme errore: ha tradito Clara con Stella.
Raffaele intanto, ha allestito l'ultimo presepe a Palazzo Palladini; Renato si è scusato con lui, ammettendo che non riesce ad accettare la sua decisione di andare in pensione.

Anticipazioni 8 dicembre: Eduardo in crisi, Viola ed Eugenio sempre più vicini

Bullizzato sul web da Matteo e da altri compagni, Jimmy crede di avere una nuova occasione per rientrare nel gruppo ed essere accettato, ma scoprirà che le cose sono diverse da come sembrano. Eduardo nel frattempo, è sempre più lontano da Clara: accortasi del suo malessere già da tempo, lei proverà dunque a consolarlo con un discorso sul loro amore e sulla loro unione, riuscendo a riavvicinarlo alla famiglia.

Per una coppia in crisi, ce n'è un'altra che si ricompone. Parliamo di Viola ed Eugenio: dopo una cena a casa Bruni infatti, durante una cena dall'atmosfera familiare, Viola ed Eugenio sono sempre più vicini a ritrovare i sentimenti di un tempo.